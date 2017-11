Câmara de Suzano aprova patrocínio para “Natal de Luzes”

A Câmara de Suzano aprovou, por unanimidade dos vereadores presentes, na sessão de quarta-feira (1) o projeto de Lei nº82/2017 que autoriza a administração municipal a firmar contrato de patrocínio, e eventuais aditamentos com a Caixa Econômica Federal (CEF), para a implantação do projeto “Natal de Luzes”. O objetivo é a decoração e iluminação natalina na praça João Pessoa, para assim, causar o “fomento do comércio local, geração de emprego e renda por meio do fortalecimento da cadeia produtiva da cultura, e fortalecimento dos fluxos turístico regionais”, como explica a propositura.

Dois itens que estavam na pauta no dia para votação foram adiados. São eles: a propositura nº 07/2017, que revoga a Lei Complementar nº256/14 (adiado por 30 dias) e o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de resolução nº 600/2017 que altera algumas partes do Regimento Interno da Casa de Leis (adiado por 15 dias).

Sobre este projeto, o autor do documento, o vereador Alceu Matias Cardoso (PRB), o pastor Alceu Cardoso, fez questão de ir à Tribuna para justificar a iniciativa de tentar alterar o horário de realização das sessões ordinárias da Câmara. Ele propõe que os trabalhos legislativos sejam realizados das 13 às 17 horas. O parlamentar explicou que com a alteração do horário, a Câmara economizaria recursos financeiros e, com isso, a população poderia ser melhor atendida. “Às vezes não conseguimos nem tirar xerox para um munícipe”, discursou.