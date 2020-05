Câmara de Suzano aprova projeto que obriga bancos a instalarem suporte para álcool em gel nos caixas eletrônicos

A Câmara de Suzano aprovou, na quarta-feira, 6, projeto de lei que obriga a instalação de suporte para álcool em gel nos caixas eletrônicos instalados dentro das agências bancárias da cidade. A propositura é de autoria do vereador Denis Claudio da Silva (DEM), o filho do Pedrinho do Mercado.

O parlamentar explicou, no texto do projeto, que a responsabilidade do abastecimento do equipamento é das empresas que gerenciam os caixas 24 horas. “Temos acompanhado as filas enormes nas agências bancárias e o álcool em gel é uma das formas de prevenção indicadas pelo Ministério da Saúde”, disse.

A Casa de Leis de Suzano já instalou em pontos estratégicos estes suportes para álcool em gel. A ação foi realizada logo após as orientações das organizações de saúde. O presidente da Câmara, Joaquim Rosa (PL), ressaltou para todos os vereadores que amanhã será feita a desinfecção de todo o prédio do Legislativo (área administrativa, gabinetes e Plenário), já que esta semana uma servidora da Casa foi diagnostica com COVID 19.

Tribuna

Os discursos da Tribuna da sessão de hoje foram pautados por elogios e algumas críticas para secretários da administração municipal. Assim como geralmente acontece, o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, foi amplamente elogiado por quase todos os vereadores. Eles ressaltaram as ações feitas pela pasta durante a pandemia que foram destaque na imprensa nacional. O prefeito e a primeira dama de Suzano, Rodrigo e Larissa Ashiuchi, também foram bastante elogiados. O casal foi enaltecido pelos parlamentares porque não deixaram de atuar, “um dia sequer”, nesta pandemia.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, foi elogiado por alguns e criticados por outros. Ele assumiu a pasta recentemente e os parlamentares “a favor” explicaram que o novo chefe da secretaria está “colocando a casa em ordem”.