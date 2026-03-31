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Jornal Diário de Suzano - 31/03/2026
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Suzano

Câmara de Suzano cobra melhorias nos serviços da EDP durante audiência pública

EDP reconheceu os desafios, citou a alta demanda de serviços e a presença de ligações irregulares na rede, e afirmou que tem adotado medidas como mutirões, parcerias com o poder público e ajustes internos para melhorar o atendimento

31 março 2026 - 12h30Por da Reportagem Local
Câmara de Suzano cobra melhorias nos serviços da EDP durante audiência públicaCâmara de Suzano cobra melhorias nos serviços da EDP durante audiência pública - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Câmara de Suzano realizou, nesta segunda-feira (30), uma audiência pública para discutir a prestação de serviços da concessionária de energia elétrica EDP no município. A reunião foi comandada pelo presidente da Comissão Permanente de Política Urbana e Meio Ambiente, o vereador Marcio Alexandre dos Santos (PL), o Marcio Malt.

A atividade foi marcada por cobranças sobre falhas no atendimento e na manutenção da rede. De forma geral, os parlamentares relataram problemas recorrentes em diferentes regiões da cidade, como fios soltos em vias públicas, postes inclinados, demora na execução de serviços e dificuldades na manutenção da iluminação pública. Também foi mau funcionamento na fiscalização da rede, especialmente em relação a cabos de telefonia e internet instalados de forma irregular.

Outro ponto destacado foi a demora no atendimento de demandas já registradas, com vereadores relatando que, embora haja retorno inicial por parte da concessionária, a execução dos serviços ainda leva tempo considerado elevado. A situação é ainda mais crítica em bairros afastados e na zona rural, onde moradores chegam a ficar dias sem energia após eventos climáticos.

A questão da poda de árvores também foi amplamente discutida. Segundo os relatos, a falta de manutenção preventiva tem contribuído para quedas de energia, principalmente em períodos de chuva e vento. Os vereadores defenderam maior integração entre a concessionária e a Prefeitura para agilizar os serviços e evitar interrupções no fornecimento.

Também foram mencionados problemas estruturais, como a ausência de rede de iluminação em determinadas vias, o que impacta diretamente a segurança pública e favorece o descarte irregular de lixo. Além disso, houve questionamentos sobre a organização da fiação nos postes e a atuação de empresas clandestinas.

Participaram da audiência o presidente do Legislativo, Artur Takayama (PL); o vice-presidente Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena; além dos vereadores Rogerio Castilho (PSB), André Dourado (PT), Josias Ferreira da Silva (PCdoB), o Josias Mineiro; José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira; Jaime Siunte (Avante); e Adilson de Lima Franco (União), o Adilson Horse. Também estiveram presentes representantes da concessionária e da administração municipal.

Outro lado

Representantes da Prefeitura destacaram que as demandas emergenciais têm sido tratadas com prioridade, dentro das possibilidades operacionais, e reforçaram a atuação conjunta com a concessionária.

Já a EDP reconheceu os desafios, citou a alta demanda de serviços e a presença de ligações irregulares na rede, e afirmou que tem adotado medidas como mutirões, parcerias com o poder público e ajustes internos para melhorar o atendimento.

A concessionária também informou que realiza ações de manutenção, fiscalização da rede e mutirões em determinadas regiões, além de apontar dificuldades relacionadas à atuação de empresas clandestinas na rede e à complexidade dos serviços e afirmou que analisará as demandas apresentadas durante a audiência.

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