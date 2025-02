Câmara de Suzano convocará EDP para audiência pública

A empresa concessionária de energia elétrica EDP será convocada para uma audiência pública na Câmara de Suzano. A pauta da reunião, que será aberta à população, é o mau atendimento prestado na cidade recentemente. Os vereadores decidiram essa convocação nesta quarta-feira (26), durante sessão ordinária.

Os vereadores Denis Claudio da Silva (PSD), o filho do Pedrinho do Mercado, Artur Takayama (PL), André Dourado (PT), Marcio Malt (PL) e André Marcos de Abreu (PSD), o Pacola, falaram sobre os “péssimos serviços prestados” pela concessionária. “Fica aqui meu repúdio ao tratamento que Suzano teve nos últimos dias, especialmente na semana passada, após aquele período de chuva”, falou Denis.

Para Dourado, “é inadmissível” o que está acontecendo na cidade. “Hoje, infelizmente, qualquer chuvinha causa um caos”, relatou. Malt sugeriu a audiência para a EDP esclarecer os motivos pelo atendimento precário e Pacola disse que os comerciantes de locais como Palmeiras devem ser convidados para a prestação de contas, já que eles, de acordo com o parlamentar, sofrem muitos prejuízos com a falta de energia elétrica.

Takayama revelou que é autor de um ofício de indignação pela situação em Suzano e solicitou o agendamento da audiência. A data será divulgada em breve.

Ainda na sessão de ontem, os vereadores aprovaram dois projetos de lei e um projeto de decreto legislativo.

Os projetos de lei tratam sobre as bases para elaboração da “Política Municipal de Uso e Distribuição de Remédios Derivados da Cannabis sp”, de autoria do vereador Rogerio Castilho (PSB) e o que institui no calendário municipal de festas e eventos a “Festa das crianças do Jardim Europa”, de autoria de Malt.

Já o projeto de decreto legislativo, de autoria do vereador Josias Ferreira Silva (PcdoB), trata sobre a entrega da Medalha Suzano Brandão à deputada estadual Leci Brandão (PcdoB). O projeto de lei que regulamenta a lei federal 12.527/2011, para dispor sobre o acesso a informações no âmbito do Poder Executivo do município, foi adiado novamente.