Câmara de Suzano convocará EDP para audiência pública

A EDP, empresa concessionária de energia elétrica no município, será convocada para uma audiência pública na Câmara de Suzano pela Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente. A decisão foi tomada ontem (11), durante a sessão ordinária

Durante a Tribuna Livre, o vereador Rogerio Castilho (PSB) solicitou que a Casa de Leis faça a convocação da audiência, a exemplo do que foi realizado no ano passado, devido à falta de retorno da empresa às solicitações de munícipes. Ele apresentou um vídeo da estrada do Kidani, na Quinta Divisão, área com muitos produtores rurais, e relatou um problema que tem sido enfrentado por eles devido às constantes quedas de energia. “Muitos fazem conservas de alimentos em suas propriedades e utilizam freezers para armazenar. Abrem chamado e demoram dois a três dias para ter retorno. Tem morador que perdeu tudo o que seria comercializado nas feiras livres”, informou.

Segundo o parlamentar, ele faz solicitações há mais de um ano para a EDP e não tem solução para o problema. “O que a empresa está fazendo com a população de Suzano é uma vergonha, é desumano ver o produtor rural, o feirante perder tudo”, disse.

De acordo com Castilho, a EDP apenas apresentou resultados no período após a audiência pública realizada no ano passado. “Quando começamos a ‘apertar’, eles se movimentaram. Mas fizeram um, dois meses de ação”, relatou.

O presidente da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, Marcio Alexandre dos Santos (PL), o Marcio Malt, disse que faria ainda hoje (12) a convocação à EDP para a audiência pública. “Esse já é um problema antigo e acho que não cabe diálogo dentro de quatro paredes, como eles sempre propõem, porque depois não cumprem o que foi combinado. Vamos fazer audiência pública, aberta à população, como fizemos no ano passado, porque surtiu muito efeito”, afirmou.

Moções

Em comemoração ao Mês da Mulher, a Câmara de Suzano entregou na sessão ordinária de ontem uma moção de aplauso à 2ª sargento da Polícia Militar (PM) Maria Carolline de Toledo Cardoso, pelos relevantes serviços prestados à segurança pública e à sociedade. A iniciativa foi do vereador Adilson de Lima Franco (União), o Adilson Horse, que destacou que a homenagem ganha mais significado por ela atuar em uma instituição de predominância masculina. “A sargento prova todos os dias que competência, bravura e liderança não têm gênero. Sua trajetória orgulha e inspira”, afirmou ele sobre a profissional.

Os vereadores também aprovaram uma moção de aplauso do vereador Edirlei Junio Reis (PL), o professor Edirlei, que parabenizou o mestre de caratê Newton Fernando Forato, em reconhecimento à sua relevante contribuição ao esporte e à formação social no município. “Ele tem contribuído para a formação de diversas crianças e jovens. Quando a pessoa disponibiliza tempo e recursos para mudar a realidade de pessoas carentes, isso é digno de louvor”, disse o parlamentar.

A terceira moção, de autoria do vereador Artur Takayama (PL), homenageou a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano pelos 50 anos de existência. “São 50 anos de história, dedicação e compromisso com a justiça, marcando uma trajetória de relevantes serviços prestados a toda a sociedade suzanense”, destacou.

Identificação de fiação aérea

Também foi aprovado na sessão o projeto de lei que obriga a identificação da fiação aérea em postes de uso compartilhado no município por meio de cores, por empresas prestadoras de serviços de telefonia, comunicação, internet, TV a cabo, transmissão de dados e outros serviços públicos ou de interesse coletivo, de autoria do vereador Jaime Siunte (Avante). Ele apresentou o vídeo de uma mulher que se machucou gravemente na fiação e precisou ser socorrida no Pronto-socorro Municipal. “Nossa proposta é que essas empresas assumam a responsabilidade e tragam segurança à população”, disse.

Os vereadores ainda votaram favoravelmente a dois vetos do Executivo e ao projeto de decreto legislativo que trata da concessão da Medalha Tiradentes.