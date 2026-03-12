Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 12 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 11/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Suzano

Câmara de Suzano convocará EDP para audiência pública

EDP, empresa concessionária de energia elétrica no município, será convocada para uma audiência pública na Câmara de Suzano pela Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente

12 março 2026 - 10h47Por de Suzano
Câmara de Suzano convocará EDP para audiência públicaCâmara de Suzano convocará EDP para audiência pública - (Foto: Wanderley Costa)

A EDP, empresa concessionária de energia elétrica no município, será convocada para uma audiência pública na Câmara de Suzano pela Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente. A decisão foi tomada ontem (11), durante a sessão ordinária

Durante a Tribuna Livre, o vereador Rogerio Castilho (PSB) solicitou que a Casa de Leis faça a convocação da audiência, a exemplo do que foi realizado no ano passado, devido à falta de retorno da empresa às solicitações de munícipes. Ele apresentou um vídeo da estrada do Kidani, na Quinta Divisão, área com muitos produtores rurais, e relatou um problema que tem sido enfrentado por eles devido às constantes quedas de energia. “Muitos fazem conservas de alimentos em suas propriedades e utilizam freezers para armazenar. Abrem chamado e demoram dois a três dias para ter retorno. Tem morador que perdeu tudo o que seria comercializado nas feiras livres”, informou.

Segundo o parlamentar, ele faz solicitações há mais de um ano para a EDP e não tem solução para o problema. “O que a empresa está fazendo com a população de Suzano é uma vergonha, é desumano ver o produtor rural, o feirante perder tudo”, disse.

De acordo com Castilho, a EDP apenas apresentou resultados no período após a audiência pública realizada no ano passado. “Quando começamos a ‘apertar’, eles se movimentaram. Mas fizeram um, dois meses de ação”, relatou.

O presidente da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, Marcio Alexandre dos Santos (PL), o Marcio Malt, disse que faria ainda hoje (12) a convocação à EDP para a audiência pública. “Esse já é um problema antigo e acho que não cabe diálogo dentro de quatro paredes, como eles sempre propõem, porque depois não cumprem o que foi combinado. Vamos fazer audiência pública, aberta à população, como fizemos no ano passado, porque surtiu muito efeito”, afirmou.

Moções

Em comemoração ao Mês da Mulher, a Câmara de Suzano entregou na sessão ordinária de ontem uma moção de aplauso à 2ª sargento da Polícia Militar (PM) Maria Carolline de Toledo Cardoso, pelos relevantes serviços prestados à segurança pública e à sociedade. A iniciativa foi do vereador Adilson de Lima Franco (União), o Adilson Horse, que destacou que a homenagem ganha mais significado por ela atuar em uma instituição de predominância masculina. “A sargento prova todos os dias que competência, bravura e liderança não têm gênero. Sua trajetória orgulha e inspira”, afirmou ele sobre a profissional.

Os vereadores também aprovaram uma moção de aplauso do vereador Edirlei Junio Reis (PL), o professor Edirlei, que parabenizou o mestre de caratê Newton Fernando Forato, em reconhecimento à sua relevante contribuição ao esporte e à formação social no município. “Ele tem contribuído para a formação de diversas crianças e jovens. Quando a pessoa disponibiliza tempo e recursos para mudar a realidade de pessoas carentes, isso é digno de louvor”, disse o parlamentar.

A terceira moção, de autoria do vereador Artur Takayama (PL), homenageou a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano pelos 50 anos de existência. “São 50 anos de história, dedicação e compromisso com a justiça, marcando uma trajetória de relevantes serviços prestados a toda a sociedade suzanense”, destacou.

Identificação de fiação aérea

Também foi aprovado na sessão o projeto de lei que obriga a identificação da fiação aérea em postes de uso compartilhado no município por meio de cores, por empresas prestadoras de serviços de telefonia, comunicação, internet, TV a cabo, transmissão de dados e outros serviços públicos ou de interesse coletivo, de autoria do vereador Jaime Siunte (Avante). Ele apresentou o vídeo de uma mulher que se machucou gravemente na fiação e precisou ser socorrida no Pronto-socorro Municipal. “Nossa proposta é que essas empresas assumam a responsabilidade e tragam segurança à população”, disse.

Os vereadores ainda votaram favoravelmente a dois vetos do Executivo e ao projeto de decreto legislativo que trata da concessão da Medalha Tiradentes.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeitura de Ferraz promove evento em alusão ao Mês da Mulher na Estação Cidadania e Cultura
Cidades

Prefeitura de Ferraz promove evento em alusão ao Mês da Mulher na Estação Cidadania e Cultura

Evento cultural celebra protagonismo feminino com arte, música e tradição em Suzano
Cidades

Evento cultural celebra protagonismo feminino com arte, música e tradição em Suzano

Vereador André Dourado conquista emenda de R$ 1 mi para saúde de Suzano
Suzano

Vereador André Dourado conquista emenda de R$ 1 mi para saúde de Suzano

Poá promove ação especial com orientação gratuita no Mês do Consumidor
Poá

Poá promove ação especial com orientação gratuita no Mês do Consumidor

Procon de Ferraz fiscaliza postos de combustível e requisita documentação sobre aumento de preços
Ferraz

Procon de Ferraz fiscaliza postos de combustível e requisita documentação sobre aumento de preços

Emprega Ferraz na Casa da Mulher encaminha 122 mulheres para o mercado de trabalho
Desenvolvimento Econômico

Emprega Ferraz na Casa da Mulher encaminha 122 mulheres para o mercado de trabalho