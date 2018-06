Câmara de Suzano dará apoio a Mogi para implantação de acessibilidade digital

O vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Juliano Abe (MDB), disse que a cidade de Mogi das Cruzes terá o apoio da Câmara de Suzano para a implantação de um portal na internet 100% acessível a todas as pessoas. A informação foi dada na noite dessa segunda-feira (18), durante a sessão solene em comemoração aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil.

“Quero deixar registrada, em nome da Prefeitura e da cidade de Mogi das Cruzes, a contribuição que esta casa legislativa vem realizando em prol da acessibilidade digital”, destacou.

“Quero comunicar a todos que a cidade de Mogi das Cruzes passará a contar com o apoio da Câmara de Suzano, que ganhou o primeiro selo de Acessibilidade Digital e deu exemplo dentre todas as instituições públicas do Estado de São Paulo”, completou.

Juliano Abe também esteve na semana passada no evento “Acessibilidade Digital em Ação”, promovido pelo Legislativo suzanense em parceria com a Prefeitura, por meio do Fundo Social de Solidariedade. A atividade contou com uma série de palestras e depoimentos com o objetivo de discutir uma internet acessível para todos.

No mês passado, o portal da Câmara de Suzano foi apresentado como “caso de sucesso” e conquistou o Selo de Acessibilidade Digital da Prefeitura de São Paulo, concedido pela Secretaria Municipal da Pessoa Com Deficiência (SMPED). A Casa de Leis suzanense foi o primeiro órgão público do Brasil, fora do município de São Paulo, a contar com esta certificação de acessibilidade na web no país.

“Outros municípios da região têm nos procurado para ter sites 100% acessíveis”, disse o presidente do Legislativo, Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho, durante o “Acessibilidade Digital em Ação”. A Prefeitura de Suzano já está contando com o auxílio da Câmara para ter um portal 100% acessível.

Pioneirismo

O portal da Câmara de Suzano conta com uma barra que disponibiliza opções como alto contraste, para pessoas com daltonismo; aumento e diminuição de fontes, para pessoas com problemas visuais; acesso das informações por teclado, para pessoas com restrições motoras; e descrição de imagens, para deficientes visuais.

O Legislativo de Suzano também foi o primeiro do Alto Tietê a adotar padrões de acessibilidade para deficientes visuais em suas redes sociais, em meados do ano passado, com a descrição da fotografia e o uso da hastag #PraCegoVer na página oficial da Casa de Leis no Facebook e no site. Em 2016, a Câmara de Suzano foi finalista na quarta edição do Todos@Web – Prêmio Nacional de Acessibilidade na Web, na categoria “Projetos Web Governamentais”. A responsável pelo desenvolvimento do site é a webdesigner Taiane Fernandes.