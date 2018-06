Já estão disponíveis no portal da Câmara de Suzano (www.camarasuzano.sp.gov.br) os temas das palestras do “Acessibilidade Digital em Ação”, evento que será realizado na próxima quinta-feira (14), às 10 horas, no Plenário da Casa de Leis. A atividade é gratuita e aberta a todos os interessados.

O “Acessibilidade Digital em Ação” tem o objetivo de discutir uma internet acessível para todas as pessoas, fazendo com que portais na internet possibilitem a visita e interação de idosos, daltônicos e pessoas com deficiência. A realização do evento é resultado de uma parceria entre o Legislativo suzanense e a Prefeitura de Suzano, por meio do Fundo Social de Solidariedade.

O evento terá a presença de especialistas em acessibilidade digital, que falarão sobre a importância do desenvolvimento de sites com semântica e códigos que permitam o acesso, as leis existentes no país para garantir esse direito e depoimentos sobre as barreiras encontradas pelas pessoas com deficiência. Dados informam que atualmente há mais de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência e que apenas 2% dos sites nacionais são acessíveis.

Confira os temas das palestras:

“Conhecendo o universo das pessoas com deficiência na web”, com Reinaldo Ferraz, especialista em Desenvolvimento Web da W3C Brasil.

“Web para todos: quebrando barreiras para um acesso mais inclusivo”, com Simone Freires, criadora do Movimento Web para Todos, iniciativa que reúne mais de 20 organizações em prol da construção de uma web acessível.

“O áudio e a imagem: conhecendo a audiodescrição”, com

Marisa Pretti, sócio-fundadora da empresa Menina dos Olhos e especializada em áudio-descrição.

“Barreiras enfrentadas”, com Marcos Lima, professor do Serviço Social e Projetos Especiais (Saspe)

“As leis que são aliadas na promoção da acessibilidade na web”, com Nelson Tanuma, diretor jurídico da Câmara de Suzano e professor de Direito.

“Projetando sites para pessoas com autismo”, palestra em vídeo com Talita Pagani, autora do “Guia de Acessibilidade de Interfaces Web com Foco em Aspectos do Autismo”.