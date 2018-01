Câmara de Suzano elegerá vice-presidente em sessão extraordinária nesta quinta

A Câmara de Suzano realizará nesta quinta-feira (11), às 9 horas, sessão extraordinária para eleição do novo vice-presidente. São candidatos a ocupar o cargo até o momento os vereadores Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maisena Dunga Vans, e Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van. O prazo para registro de candidatura se encerra hoje (10), às 16 horas.

O cargo de vice-presidente ficou vago depois que o parlamentar José Izaqueu Rangel (PSDB), o Zaqueu Rangel, renunciou ao cargo de presidente da Casa de Leis, em 2 de janeiro. O então vice-presidente, vereador Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho, assumiu o comando do Legislativo suzanense até o final deste ano.

De acordo com o Regimento Interno da Câmara de Suzano, a eleição para a escolha do novo vice-presidente deve ser realizada no máximo em 30 dias. Para atender a esse prazo, o recesso parlamentar precisou ser suspenso pelo novo presidente da Casa.

Também está na pauta da sessão extraordinária desta quinta-feira a votação do projeto de Lei Complementar que dispõe sobre as diretrizes gerais do licenciamento ambiental municipal, de autoria do Executivo. A solicitação de votação do projeto em caráter de urgência foi feita pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), com o objetivo de “estabelecer as diretrizes gerais para que o município de Suzano efetue o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto local”.

Aprovado convênio com o Estado

O anúncio da realização de nova sessão extraordinária durante o recesso parlamentar foi feito pelo presidente da Câmara de Suzano após a aprovação do projeto de Lei Complementar que autoriza o município a contratar operações de crédito com a Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo. A sessão extraordinária para discussão e votação da propositura foi realizada na manhã de hoje (10) e durou 50 minutos.

Após receber pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação; Finanças e Orçamento; Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana; Política Urbana e Meio Ambiente; e de Administração Pública, o projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes à sessão, recebendo 16 votos.

O projeto de Lei Complementar autoriza o Executivo a celebrar operações de crédito de até R$ 12 milhões com a Desenvolve SP, para “obras de infraestrutura viária”. Conforme havia sido anunciado na semana passada por Leandrinho, a verba aprovada será destinada pela prefeitura para conclusão da avenida Governador Mário Covas Jr., a Marginal do Una.