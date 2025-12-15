Câmara de Suzano encerra 1º ano da 19ª legislatura com mais de 100 leis em vigor

A 19ª legislatura da Câmara de Suzano encerrou os trabalhos do primeiro ano com 105 novas leis ordinárias e oito leis complementares em vigor até a data desta segunda-feira (15), último dia antes do início do recesso parlamentar. O número poderá aumentar nos próximos dias, pois ainda é possível que outros projetos já aprovados sejam publicados.

A última sessão ordinária do ano foi realizada no dia 10 de dezembro. Em 2025, os vereadores apresentaram 338 projetos na Casa de Leis.

As proposituras englobam 138 projetos de lei, 93 moções, 43 projetos de decreto legislativo, 21 emendas substitutivas, 12 projetos de lei complementar, nove projetos de resolução, dois projetos de emenda à Lei Orgânica do Município de Suzano e uma subemenda. Ainda foram votados 19 vetos.

Durante o ano legislativo, foram realizadas 40 sessões ordinárias e três sessões extraordinárias. A Casa de Leis também promoveu 37 sessões solenes e 27 audiências públicas.

Legislatura

Iniciada em 1º de janeiro de 2025, a 19ª legislatura é presidida pelo vereador Artur Takayama (PL).

Os demais vereadores da atual legislatura são: Adilson de Lima Franco (União), o Adilson Horse; André Dourado (PT); André Marcos de Abreu (PSD), o Pacola; Benedito dos Santos Moraes (MDB), o Inhame; Denis Claudio da Silva (PSD), o filho do Pedrinho do Mercado; Dirceu Carlos da Silva (Republicanos), o filho do Carlão da Limpeza; Edirlei Junio Reis (PL), o professor Edirlei; Givaldo Freitas dos Santos (PL), o Baiano da Saúde; Jaime Siunte (Avante); João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo; José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira; Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro; Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho; Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG; Marcio Alexandre de Souza (PL), o Marcio Malt; Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena; Max Eleno Benedito (PL), o Max do Futebol; e Rogerio Castilho (PSB).

Recesso

De 22 de dezembro de 2025 a 2 de janeiro de 2026, a Câmara de Suzano estará fechada, reabrindo dia 5 de janeiro, às 8 horas.

O recesso das sessões legislativas segue até 31 de janeiro. A primeira sessão ordinária de 2026 será no dia 4 de fevereiro.

