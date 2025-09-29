Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 28/09/2025
Cidades

Câmara de Suzano entrega amanhã (30) Medalha Antônio Marques Figueira a intérprete de Libras

Claudia Oliveira atua há 15 anos na área de Libras

29 setembro 2025 - 15h30
Artur Takayama (PL) é autor da honrariaArtur Takayama (PL) é autor da honraria - (Foto: Divulgação)

A Câmara de Suzano realizará amanhã (30) uma sessão solene para a entrega da Medalha Antônio Marques Figueira para a intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) Claudia Oliveira. O autor da honraria é o vereador Artur Takayama (PL), que foi aprovada por unanimidade.

Claudia Oliveira é casada, tem três filhos e quatro netos. Natural de São José dos Campos, veio para Suzano aos 2 anos de idade.

Começou a ter contato com a comunidade surda em 1994. É graduada em Pedagogia e em Letras-Libras e pós-graduanda em Educação Especial e Libras.

Claudia é servidora pública da Prefeitura de Suzano desde 1990 e, desde 2014, atua na Educação Especial. Atuante na área de Libras há mais de 15 anos, tem experiência em interpretação educacional, palestras, workshops, eventos culturais, apresentações teatrais, musicais, curta metragens, média metragem e áreas jurídica e política.

“Profissionais como Claudia Oliveira enaltecem o nome da cidade e do país mundo afora”, afirmou Takayama na justificativa do projeto de decreto legislativo.

Participe

A sessão solene é aberta ao público e pode ser acompanhada na sede do Legislativo suzanense (rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista) ou online, com transmissão pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCamaraDeSuzano) e pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).

