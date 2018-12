Câmara de Suzano homenageia 33 Profissionais do Ano 2018

Pelo menos, 33 profissionais receberam, na noite desta segunda-feira (3) na Câmara de Suzano, o Título de Honra ao Mérito. Eles foram escolhidos os Profissionais do Ano 2018. A sessão solene foi realizada no plenário do Palácio "Deputado José de Souza Candido".

Os nomes foram definidos pelas entidades ou associações a que pertencem, por indicação ou eleição direta entre seus membros, sem interferência da Casa de Leis. Foram homenageados os seguintes profissionais: Advogada ( Juliana de Sousa Gonçalves Romera), Agente Fiscal de Trânsito (Jonas Dantas dos Santos), Arquiteto (Eduardo Habu), Artista (Walmir Pinto), Atleta Amador (Vanderlei da Silva), Bombeiro (Marcelo Cavadas da Silva), Cirurgiã-dentista (Ana Graziela Cesar Clares Monteiro), Comerciante (Rymon Roumanos), Comerciário ( Alison Gonzaga do Amaral), Contabilista ( Elida Aparecida Nunes Mendes), Corretor de Imóveis (Jofrey Max Willian Fukakusa), Desportista (Cristiane Matsuo Umehara), Educadora ( Sônia Aparecida dos Santos), Enfermeira (Daniele Cristina Ferreira de Siqueira), Engenheira ( Adriana Silva Molina), Farmacêutica (Alice Aiko Kawaba Sugimoto), Fonoaudióloga (Ozana Clara de Medeiros), Funcionária Federal do INSS (Patrícia Borges Soares), Guarda Municipal (Fábio Correa), Industrial ( Mauro Ribeiro do Prado), Industriária (Sônia Cristina Galbossera Delfim), Jornalista (Carlos Magno Rodrigues), Legislador ( Leandro Alves de Faria), Médico (Vito Pascoal Zuppo), Merendeira Municipal ( Vanuza Alves Ferreira), Metalúrgico (Flávio José de Araújo dos Santos), Motorista ( Luiz Veloso de Oliveira), Policial Civil (Cleverson Arnulfo Omena), Policial Militar ( Fábio Antoninho Schultze), Psicóloga ( Ana Paula Moreira Lopes), Servidor do Executivo (Julius Robert Oberlander), Servidora do Legislativo (Edimir Francisco de Oliveira), Servidor do Judiciário (Wagner Winkler de Oliveira).