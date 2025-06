Câmara de Suzano homenageia a ex-técnico e ex-auxiliar do Suzano Vôlei nesta quarta

A Câmara de Suzano entregará nesta quarta-feira (25), às 19 horas, a Medalha Antônio Marques Figueira a duas lendas do vôlei de Suzano: o ex-técnico Ricardo Navajas e o ex-integrante da comissão técnica João Marcondes, dois dos responsáveis pelas equipes multicampeãs do município. Os decretos legislativos que deram origem às homenagens são de autoria do vereador Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG.

Nascido em Suzano, Ricardo Navajas é formado em Educação Física e Terapia Ocupacional, pós-graduado em Ciências do Esporte, Técnico de Voleibol, Psicologia do Esporte em Alto Rendimento e Formação Técnica Nível IV. Começou como técnico do vôlei Infanto-Juvenil de Suzano em 1988, depois passou a ser do Juvenil, e foi oficializado técnico da equipe principal de Suzano em 1991.

João Marcondes nasceu em Santa Rita do Sapucaí (MG) e foi atleta de vôlei de 1974 a 1985, ano que chegou a Suzano como integrante da comissão técnica que transformou a cidade na Capital do Vôlei.

Navajas e Marcondes contribuíram para a construção da equipe de alto rendimento do Suzano, conhecida não só no país, mas também no exterior. Entre os títulos conquistados pela dupla, estão os de tricampeões da Superliga Masculina de Vôlei e de tetracampeões da Flandres Volley Gala (Mundial, na Bélgica), além de oito vezes campeões paulista e inúmeras vezes campeões dos Jogos Regionais e dos Jogos Abertos do Interior.

Ricardo Navajas também treinou a Seleção Masculina de Voleibol Venezuelana de 2007 a 2009. Atualmente, é diretor esportivo do Mogi Vôlei.

João Marcondes encabeçou ainda o projeto social Vôlei Mania Suzano, em parceria com a Prefeitura, com a chancela do Instituto Mauricio de Sousa, sendo o único projeto social/esportivo apoiado pela Turma da Mônica, contemplando mais de 2 mil crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, levando os valores agregados ao esporte, por meio de aulas de vôlei.