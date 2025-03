Câmara de Suzano homenageia deputado Marcos Damasio com o Título de Cidadão Suzanense

A Câmara Municipal de Suzano realiza, no dia 13 de março, uma sessão solene para a entrega do Título de Cidadão Suzanense ao deputado estadual Marcos Damasio (PL). A homenagem, concedida por meio do Decreto Legislativo nº 001/2025, de autoria do vereador Artur Takayama, reconhece a trajetória e as contribuições do parlamentar para o município.

Marcos Roberto Damasio da Silva nasceu em 7 de maio de 1963, na capital paulista, e mudou-se para Mogi das Cruzes aos três anos de idade, onde construiu sua trajetória pessoal e profissional. Técnico em Administração de Empresas e bacharel em Direito pela Universidade Braz Cubas (UBC), iniciou sua vida pública em 1988, quando foi eleito o vereador mais jovem de Mogi das Cruzes, aos 24 anos. No Legislativo municipal, cumpriu quatro mandatos e também foi presidente regional do Partido Liberal (PL), atuando na reestruturação da legenda na cidade. Atualmente, é presidente Municipal do PL de Mogi das Cruzes.

Além da atuação parlamentar, Damasio também foi secretário de Desenvolvimento Econômico e Social de Mogi das Cruzes, cargo que ocupou entre 2009 e 2015, período em que trabalhou para fortalecer o setor produtivo e fomentar a geração de empregos no município. Em 2014, foi eleito para seu primeiro mandato como deputado estadual, sendo reeleito em 2018 e novamente em 2022, quando obteve 183.219 votos, tornando-se o 16º deputado mais votado da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Desde que ingressou na Alesp, Damasio tem demonstrado um forte compromisso com Suzano, destinando mais de R$ 11,5 milhões em emendas para a cidade, com foco especial nas áreas de saúde e infraestrutura. Somente neste ano de 2025, o deputado garantiu R$ 4 milhões em recursos para o município, sendo R$ 2,5 milhões para infraestrutura e R$ 1,5 milhão para a saúde, reforçando sua atenção com a qualidade de vida da população.

Ao receber o Título de Cidadão Suzanense, Damasio destacou a honra da homenagem e reafirmou seu compromisso com a cidade.

“Receber esse reconhecimento da Câmara de Suzano é uma grande honra para mim. Tenho um carinho especial pela cidade e por sua gente batalhadora, e esse título reforça ainda mais minha responsabilidade em continuar trabalhando para trazer investimentos e melhorias para o município. Suzano pode sempre contar comigo”, afirmou o deputado.

A sessão solene será realizada no plenário da Câmara de Suzano, com início às 18h30 e abertura oficial às 19h. O evento será transmitido ao vivo pelos canais oficiais do Legislativo municipal no YouTube e Facebook.