Câmara de Suzano parabeniza cabo da PM que evitou assalto em escola

Em decisão unanime, os vereadores da Câmara de Suzano aprovaram uma moção de aplauso à cabo da Polícia Militar Kátia da Silva Sastre que evitou um assalto em frente a uma escola na cidade no último sábado (12).

A vereadora Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia, que atuou na Polícia Militar por 19 anos fez um desabafo na Tribuna. “O agressor da sociedade tem todo tempo do mundo para agir. O policial militar tem segundos para decidir o que vai fazer”, disse.

O presidente da Casa de Leis, Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho, ressaltou a “bravura, dedicação e coragem” da militar em questão. O vereador Edirlei Junio Reis (PSD), o professor Edirlei, também não poupou elogios à cabo. “Na minha visão, ela agiu de forma em prol da família, em prol das crianças, em prol da defesa de todos que estavam ali. Que estes bons exemplos se espalhem pelo nosso país”, opinou. O parlamentar Carlos José da Silva (PSDB), o Carlão da Limpeza, também elogiou a policial.

Servidores

O presidente da Câmara elogiou duas servidoras da Casa de Leis. A primeira foi a webdesigner, Taiane Kelly Fernandes, pela conquista do selo de acessibilidade digital concedido pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de São Paulo. Depois, o presidente parabenizou a dedicação da taquígrafa da Casa de Leis, Rosineia de Agostini Pacheco, por ter participado, por meios próprios, de congressos realizados em Gramado (RS), na última semana.

“Como presidente da Câmara, tenho muito orgulho de agradecer e elogiar nossos servidores que vem demonstrando, cada vez mais, empenho nos trabalhos”, disse. Além delas, os servidores Marcio Augusto Seixas (agente de Manutenção e Limpeza) e Maria Oneide Teles Souza (copeira) receberam uma moção de aplauso de autoria do vereador Isaac Lino Monteiro (PSC).

Relembro o caso

Uma policial militar (PM) à paisana atirou contra um bandido durante uma tentativa de assalto em frente a uma escola infantil, no bairro Cidade Cruzeiro do Sul, na região central de Suzano. O suspeito foi socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A tentativa de assalto foi por volta das 7h56. A policial de folga esperava para entrar na escola com a filha, onde participaria de uma comemoração do Dia das Mães.