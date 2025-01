Câmara de Suzano participará da 'Gincana do Servidor Solidário'

O presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), firmou hoje (10) uma parceria com a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Deborah Raffoul, para a participação da Casa de Leis na “Gincana do Servidor Solidário”.

Este ano, a ação tem como meta a arrecadação de fraldas infantis. Os itens serão doados para quem é cadastrado no Fundo Social. A reunião aconteceu para Takayama explicar que o Legislativo está à disposição de todas as ações do Fundo Social. “Como vereador, sempre ajudei as iniciativas da Larissa Ashiuchi (ex-primeira-dama). Com a Deborah não será diferente. Ela já demonstrou o carinho e atenção que terá com a nossa população e a Câmara vai ajudar no que for necessário”, argumentou.

Deborah explicou que a “Gincana do Servidor Solidário” é uma competição saudável que resulta em ajuda para muitas famílias. Ela também agradeceu a disposição de Takayama em participar da atividade.