Câmara de Suzano publica edital de concurso; inscrições podem ser feitas a partir de 13 de dezembro

A Câmara de Suzano publicou nesta terça-feira (3), em jornal de circulação local e no portal www.camarasuzano.sp.gov.br, o edital de abertura de inscrições para o concurso público 01/2019, destinado ao preenchimento dos cargos de analista de tecnologia da informação e procurador legislativo, cada um com uma vaga, e para cadastro reserva dos cargos de agente de manutenção, copeira, motorista e telefonista. As inscrições poderão ser feitas a partir das 10 horas do dia 13 de dezembro de 2019 até as 23h59 do dia 23 de janeiro de 2020, pelo site da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (Vunesp), responsável pela organização e aplicação das provas: www.vunesp.com.br.

As provas objetivas estão previstas para o dia 15 de março de 2020, no período da manhã. Haverá prova prática para motorista e copeira, a ser aplicada aos dez primeiros colocados de cada cargo, em data a ser divulgada posteriormente.

O concurso abrange todos os níveis de escolaridade, com salários que vão de R$ 1.839,60 a R$ 4.155,56, mais vale alimentação, vale refeição, vale transporte e auxílio creche (confira quadro abaixo).

As taxas de inscrição no concurso variam de acordo o cargo. Para o de copeira, o valor é de R$ 44,50. Já para os cargos de agente de manutenção, analista de tecnologia a informação, motorista e telefonista, de R$ 56,50. A taxa para inscrição para concorrer ao cargo de procurador legislativo é de R$ 82,20.