Câmara de Suzano realiza campanha virtual contra violência doméstica

A Câmara de Suzano iniciou neste sábado (4) uma campanha virtual contra a violência doméstica. A ideia desta ação surgiu após os governos de São de Paulo e federal anunciarem medidas para combater essas agressões que, no período de quarentena por conta da epidemia do coronavírus, muitas mulheres estão em isolamento em suas casas, com os agressores.

O Legislativo suzanense entrará nessa batalha postando em suas redes sociais mensagens que explicam a importância da denúncia de uma agressão e os novos meios disponibilizados pelos governos para fazer isso. “A violência doméstica é um tema que requer atenção diariamente. A Câmara de Suzano ajudará nesta divulgação porque a população precisa se conscientizar sobre a importância das denúncias. Os agressores não podem ficar impunes”, argumentou o presidente da Casa de Leis, Joaquim Rosa (PL).

Em São Paulo, por exemplo, desde o começo desta semana é possível registrar boletim de ocorrência de violência doméstica na Delegacia Eletrônica (www.delegaciaeletronica.sp.gov.br). Assim como nos demais casos registrados pela Delegacia Eletrônica, os boletins de violência doméstica passarão por uma triagem e serão encaminhados às Delegacias das Mulheres correspondentes à região de cada ocorrência.

É importante ressaltar que, em casos de estupro, ainda há a necessidade do comparecimento a uma delegacia, que continuam atendendo normalmente na quarentena.

Aplicativo

Já o governo federal anunciou na última quinta-feira (2) que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos deve disponibilizar ainda hoje um aplicativo para celulares que vai permitir às mulheres vítimas de violência doméstica denunciarem as agressões. Segundo dados divulgados pela ministra Damares Alves, a ferramenta foi elaborada devido ao crescimento do número de denúncias recebidas pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, por meio do telefone 180, de casos de violência doméstica após o início das quarentenas obrigatórias estabelecidas por alguns estados como medida de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Na primeira quinzena de março, a ouvidoria registrou média diária de 3.045 ligações e 829 denúncias. Na segunda parte do mês, foram contabilizadas 3.303 ligações e 978 denúncias.