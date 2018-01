Câmara de Suzano realiza nesta quarta sessão extraordinária para votar convênio com o Estado

A Câmara de Suzano realizará na quarta-feira (10), às 10 horas, sessão extraordinária para discutir e votar o projeto de Lei Complementar que autoriza o município a contratar operações de crédito com a Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo.

De acordo com o presidente da Casa de Leis, vereador Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho, a votação em meio ao recesso parlamentar atende ao pedido do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), que adiantou que a verba, se aprovada, será destinada pela prefeitura para conclusão da avenida Governador Mário Covas Jr., a Marginal do Una.

“Fiquei contente em receber a notícia de que esta verba será liberada por meio de empréstimo”, disse Leandrinho. “Será uma grande evolução para o município, já que este é um sonho antigo da população, que terá um acesso mais fácil para a rodovia Índio Tibiriçá (SP-31)”, completou.

O projeto de Lei Complementar autoriza o Executivo a celebrar operações de crédito de até R$ 12 milhões com a Desenvolve SP, para “obras de infraestrutura viária”.

A sessão extraordinária será realizada no plenário do Palácio “Deputado José de Souza Candido" (rua dos Três Poderes, 65 – Centro).