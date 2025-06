Câmara de Suzano realiza sessão solene dos 117 anos da Imigração Japonesa

A sessão solene em comemoração aos 117 anos da Imigração Japonesa no Brasil começou na Câmara de Suzano. Evento pode ser acompanhado presencialmente ou pela internet, no canal do Youtube da Câmara. O evento celebra a contribuição da comunidade nipo-brasileira para o desenvolvimento cultural, econômico e social da cidade e do país.

A cerimônia reúne autoridades, representantes da colônia japonesa, descendentes e membros da sociedade civil, destacando a importância da preservação das tradições e do fortalecimento dos laços entre Brasil e Japão. A solenidade também presta homenagens a figuras que atuam na valorização da cultura japonesa na região.