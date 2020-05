Câmara de Suzano recebe orientações da Vigilância Sanitária para combate a Covid-19

O presidente da Câmara de Suzano, Joaquim Rosa (PL), recebeu na manhã de hoje uma equipe da Vigilância Sanitária. Os profissionais realizaram uma vistoria técnica em toda a estrutura do Legislativo após a Casa registrar um caso confirmado de COVID 19 e uma suspeita que ainda aguarda o resultado do exame que foi feito no começo desta semana.

A bióloga Ariane Machado e o médico veterinário Gérsio Suguimoto apresentaram diversas orientações ao vereador, como por exemplo reduzir o máximo possível o número de servidores em trabalho presencial; realizar higienização diariamente e constante da Câmara; aumentar o espaço entre as cadeiras no refeitório da Casa de Leis, entre outros pontos.

O presidente do Legislativo explicou que a Câmara já trabalha com a menor quantidade possível de servidores presencialmente e que o restante atua em home office. Sobre a higienização, Joaquim ressaltou que dos 12 servidores da equipe da limpeza, apenas 6 estão trabalhando diariamente (os demais funcionários da limpeza são dos grupos de risco e, portanto, estão afastados assim como prevê o ato da mesa nº 17/2020).

“É humanamente impossível realizar a higienização adequada, pois temos 54 banheiros (masculinos e femininos), dois vestiários, e aproximadamente 50 salas em 4.275,50 metros quadrados de área construída”, argumentou o presidente. “Claro que todos os servidores que estão vindo trabalhar estão fazendo a sua parte, mas é uma situação muito complicada”, disse.

Medidas

A Casa de Leis já adotou outras medidas de segurança para evitar o contágio do novo coronavirus. Foram instalados em pontos estratégicos da Câmara suportes para álcool em gel e o acesso ao público está totalmente restrito. Todas as medidas seguem orientações do Ministério da Saúde. Além disso, os servidores da Casa de Leis receberam máscaras de proteção facial. Nas redes sociais do Legislativo, há várias postagens de utilidade pública em relação a COVID 19.