Câmara de Suzano recebe Selo de Acessibilidade Digital

A Câmara de Suzano recebeu nessa quinta-feira (17) o Selo de Acessibilidade Digital da Prefeitura de São Paulo. A Casa de Leis suzanense é o primeiro órgão público do Brasil, fora do município de São Paulo, a contar com esta certificação de acessibilidade na web no país. O presidente do Legislativo, Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho, participou do lançamento da iniciativa, em São Paulo. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), também esteve presente.

Este Selo de Acessibilidade Digital é concedido pela administração paulista por meio da Secretaria Municipal da Pessoa Com Deficiência (SMPED). A avaliação segue critérios estabelecido no Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG) e as diretrizes de verificação previstas na Portaria nº 8/SMPED-GAB/2018, que regula o Selo.

“A Lei Brasileira de inclusão estabelece a obrigatoriedade de haver acessibilidade nos sites de empresas ou governos, garantindo que as informações cheguem para todas as pessoas. Como não havia um órgão que regulamentasse este direito, a Comissão Permanente de Acessibilidade, autoridade consultiva e deliberativa no assunto, está liderando esta iniciativa inédita no país”, afirmou o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Cid Torquato.

Para o presidente da Câmara de Suzano, além de cumprir a Lei, o Legislativo quer “garantir que os cidadãos tenham acesso a todas as informações sobre a Câmara de forma transparente”. “Não seria justo disponibilizar dados de uma Casa de Leis que não sejam para todos. Assim como não seria justo não cumprir nosso papel em legislar em prol à sociedade”, argumentou. “Estar aqui hoje, sendo caso de sucesso, é a prova que estamos no caminho correto da busca para a inclusão digital. Somos exemplo que não é necessário alto investimento financeiro para a quebra de barreiras e, sim, de vontade”, disse. Na sessão ordinária da última quarta-feira, Leandrinho parabenizou a webdesigner da Câmara, Taiane Kelly Fernandes, pela conquista do selo.

Evento

No próximo dia 14, a Câmara de Suzano sediará um evento sobre acessibilidade digital. As informações sobre esta atividade serão anunciadas, em breve, pelo presidente do Legislativo.