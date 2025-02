Câmara de Suzano renova selo de acessibilidade digital

Câmara de Suzano renovou, pela segunda vez, o Selo de Acessibilidade Digital (SAD), concedido pela Comissão Permanente de Acessibilidade Digital (CPA Digital) da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo (SMPED).

“O site do Legislativo suzanense foi avaliado com base em critérios estabelecidos na portaria 57/SMPED-GAB, lançada em 14 de agosto de 2024, que estabelece novos parâmetros e procedimentos para a concessão do selo. Com isso, a plataforma se torna ainda mais acessível para todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiência”, explica Danilo Souza, diretor da Divisão de Acessibilidade Digital e Comunicação Inclusiva da Coordenação de Acessibilidade e Desenho Universal (DADCI/Cadu).

O selo foi concedido pela primeira vez à Câmara de Suzano em 2018 e renovado em 2022. Ele atesta que o portal da Casa de Leis atende aos mais altos padrões de acessibilidade digital, que vêm sendo aprimorados ao longo do tempo, o que reforça o compromisso contínuo da instituição com a inclusão digital e o direito de acesso à informação.

“A acessibilidade digital já é uma conquista de anos da Câmara de Suzano e queremos mantê-la. Só assim poderemos garantir que cada vez mais pessoas possam ter acesso à informação e exerçam sua cidadania”, disse o presidente do Legislativo, Artur Takayama (PL).

Pauta

Amanhã (19), às 18 horas, os vereadores de Suzano votarão, na sessão ordinária, um projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena, para conceder a Medalha Antônio Marques Figueira à diretora do Procon, Daniela Itice Ferreira, pelos relevantes serviços prestados ao município.

A sessão é aberta ao público, que pode acompanhá-la na sede do Legislativo suzanense (rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista), ou de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano), ou ainda pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano). A transmissão é feita ao vivo e fica disponível para consulta posterior.