Câmara de Suzano repudia humorista que satirizou massacre na escola Raul Brasil

A Câmara de Suzano aprovou uma moção de repúdio para o humorista conhecido como Dihh Lopes. Na última segunda-feira, o comediante, postou nas redes sociais um vídeo de uma apresentação em que ele satiriza o massacre na escola estadual Raul Brasil.

A propositura, que foi aprovada por unanimidade, ressaltou que Lopes faltou com o respeito a Suzano e com os suzanenses. O vereador Lisandro Frederico (PSD) discursou sobre o tema. Ele ressaltou que ainda há vítimas da ação criminosa que desde o massacre não conseguem sair de suas casas. “Não brinque com a memória de crianças. Não brinque com o horror. Não brinque com o massacre de Suzano”, disse. “Ele é um monstro que se aproveita de vidas ceifadas”, opinou o vereador José Alves Pinheiro Neto (PDT), o Netinho do Sindicato.

O parlamentar Edirlei Junio Reis (PSD) falou que na chamada do vídeo aparece a frase: humor negro para a família brasileira. “Acredito que 99% das famílias brasileiras não compactuam com este comediante. Ele não respeita a dor dos familiares”, disse.

Já o vereador Jaime Siunte (PTB) alegou que deveria ser realizada uma campanha para prejudicar a carreira do humorista. “Deveria ter uma campanha para não contratar esse imbecil”, falou.

Público

No vídeo, é possível ouvir várias risadas do público durante a apresentação do humorista. Isso também foi criticado pelos parlamentares. “O que mais indignou foi a risada do público”, opinou a vereadora Gerice Lione (PR). “Fica um alerta para as pessoas que riram no vídeo. Talvez elas deveriam ser investigadas porque quem ri de uma coisa dessa, também não é normal”, argumentou o vereador Joaquim Rosa (PR).

Retratação

Alguns parlamentares afirmaram que o humorista tem que se retratar. “Ele foi infeliz em falar sobre o acontecido em Suzano. Ele deveria se retratar com a nossa cidade”, comentou o parlamentar Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van. “Com um trauma físico, a pessoa consegue sobreviver. Mas, com o trauma psicológico ela nunca mais será a mesma. Ele tem que vir sim para a cidade e se retratar”, analisou o vereador Alceu Matias Cardoso (PRB), o pastor Alceu Cardoso. “Ele tem a obrigação de se retratar”, disse o vereador Antonio Rafael Morgado, o professor Toninho Morgado (PDT). O vereador Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho, disse que o humorista já se apresentou em Suzano. “Ele é um rapaz totalmente dissimulado. Já veio aqui e ganhou dinheiro na nossa cidade”, comentou.

PT

O vereador André Marcos de Abreu (DEM), o Pacola, fez questão de falar sobre o Partido dos Trabalhadores (PT) no seu discurso. “Meu medo é o PT achar que isso é cultura”, disse o vereador André Marcos de Abreu (DEM), o Pacola.