Câmara de Suzano restringe acesso do público a partir desta terça-feira

A Mesa Diretiva da Câmara de Suzano, comandada pelo vereador Joaquim Rosa (PL), restringirá o acesso do público e suspenderá eventos na Casa de Leis como medida para conter o avanço do Covid-19 (coronavírus) no município. Os procedimentos e regras para a prevenção à doença constam em ato do Legislativo e terão validade a partir desta terça-feira (17).

De acordo com o ato da Mesa Diretiva, apenas terão acesso à Câmara de Suzano vereadores; servidores e estagiários; terceirizados; profissionais da imprensa; assessores de entidade e órgãos públicos; fornecedores e empregados que prestem serviços no local. Também fica restrito o acesso de servidores com idade igual ou superior a 60 anos, que deverão, se possível, desempenhar suas funções em casa.

Poderão atuar em regime de home office funcionários que tenham doenças respiratórias crônicas ou que reduzam a imunidade; gestantes; e aqueles que têm filhos menores de um ano. Já os servidores que utilizam transporte público para dirigir-se ao trabalho cumprirão jornada em horário alternativo, entre 10 e 16 horas, evitando os horários de pico.

O documento também suspende a realização, nas dependências da Câmara de Suzano, de eventos coletivos, relacionados ou não às atividades legislativas. Sendo assim, ficam canceladas as sessões solenes, bem como eventos de lideranças partidárias e frentes parlamentares, visitas institucionais e a exposição histórica que é realizada pelo Legislativo no mês de abril em comemoração ao aniversário da cidade.

O ato ainda prevê que qualquer vereador, servidor ou estagiário que apresente febre ou sintomas respiratórios, como tosse seca, dor de garganta, dores musculares, dor de cabeça ou dificuldade para respirar, deve ficar afastado pelo período de 14 dias, mediante apresentação de atestado de saúde. O mesmo vale para aqueles que estiveram em locais em que houve infecção pelo coronavírus ou tiveram contato próximo com casos suspeitos ou confirmados da doença.

“Não há motivo para pânico, mas é importante cuidarmos para que não se repita em Suzano o que já ocorreu em outros lugares”, disse Joaquim Rosa. “Estamos atentos às notícias sobre o coronavírus, para que outras medidas preventivas sejam tomadas, se necessário”, completou.

Além de Joaquim Rosa, também assinam o ato da Mesa Diretiva os vereadores Edirlei Junio Reis (PSD), o professor Edirlei (primeiro secretário), e José Silva de Oliveira (MDB), o Zé Lagoa (segundo secretário). O vice-presidente da Casa de Leis, vereador José Carlos de Souza Nascimento (PTB), Zé Pirueiro, também participou da reunião que resultou no documento.

Hotsite

Desde sexta-feira (13), a Câmara de Suzano colocou no ar um hotsite sobre o coronavírus em seu portal oficial (www.camarasuzano.sp.gov.br/coronavirus). Os textos e o vídeo disponibilizados na página são do Ministério da Saúde e trazem informações sobre sintomas da doença, transmissão e prevenção. O material também está sendo divulgado no Facebook da Casa de Leis (https://www.facebook.com/camarasuzano/).

O presidente do Legislativo já havia solicitado à equipe de limpeza, na semana passada, que medidas de higiene fossem intensificadas. Também foram colocados nos gabinetes dos vereadores e em todos os banheiros da Câmara cartazes ressaltando a importância de lavar as mãos e da utilização de álcool em gel 70%.