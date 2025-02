Câmara de Suzano retoma Escola do Legislativo e lança perfil no Instagram

A Câmara de Suzano retomou a Escola do Legislativo Olavo Leonel Ferreira e acaba de lançar um perfil no Instagram: @escoladolegislativosuzano.

A Escola foi lançada em 2009, por meio de resolução do então vereador Said Raful Neto, atual vice-prefeito. A resolução foi alterada no ano passado, pelo então presidente da Câmara, Joaquim Rosa.

A Escola do Legislativo é uma instituição de câmaras e assembleias legislativas que promove a educação cidadã e política por meio de atividades, palestras, cursos, visitas e projetos. “Nosso objetivo é aproximar a Casa de Leis da sociedade e qualificar nossos servidores”, explica o atual chefe do Legislativo, Artur Takayama (PL).

Podem ser atendidos pela Escola do Legislativo estudantes, servidores públicos, líderes comunitários e munícipes que se interessarem.

A Escola do Legislativo Olavo Leonel Ferreira tem entre seus objetivos oferecer educação política para cidadãos e conteúdo para os servidores, desenvolver programas de ensino, ampliar o conhecimento sobre a história da Câmara de Suzano, aproximar a sociedade do Legislativo e garantir informação simplificada e de fácil acesso.

Também é atribuição da Escola do Legislativo da Casa de Leis levar conhecimento político e legislativo a todos os suzanenses. “Sempre oferecendo educação, simplicidade, ética, responsabilidade, excelência e desenvolvimento”, argumentou Takayama.

A Escola do Legislativo da Câmara de Suzano é de responsabilidade e direção da Diretoria de Comunicação da Câmara, com a colaboração da Mesa Diretiva, dos vereadores, das diretorias e do corpo funcional da Casa de Leis para realização de treinamentos, programas e atividades.

Visitas guiadas

O Legislativo suzanense oferece, desde 2018, visitas guiadas para estudantes e outros grupos que queiram conhecer a estrutura da Casa de Leis e receber informações sobre o papel do Legislativo, como a atuação dos parlamentares, responsabilidades, importâncias das leis e da participação popular nas atividades da Câmara. Elas podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 16h30 (exceto feriados) e devem ser agendadas com antecedência pelo telefone 4744-8013 ou pelo e-mail: comunicacao@camarasuzano.sp.gov.br.