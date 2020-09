Câmara de Suzano suspende concurso público e inscritos podem requerer devolução da taxa de inscrição a partir de segunda (28)

A Câmara de Suzano suspendeu até o final de 2021 a realização do concurso público 01/2019, aberto no final do ano passado e destinado ao preenchimento dos cargos de analista de tecnologia da informação e procurador legislativo, cada um com uma vaga, e para cadastro reserva dos cargos de agente de manutenção, copeira, motorista e telefonista. O ato mesa com a decisão foi publicado hoje (25).

De acordo com o documento, a suspensão se deve à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e segue o que foi definido em âmbito federal pela Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que proíbe a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia de realizar concurso público, exceto no caso de reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios.

O candidato inscrito para quaisquer um dos cargos do concurso pode requerer a devolução do valor da taxa de inscrição a partir das 10 horas de segunda-feira (28), até as 23h59 do dia 2 de outubro. Para tanto, é necessário acessar o site da site da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (Vunesp), responsável pela organização e aplicação das provas (www.vunesp.com.br). Em seguida, é preciso efetuar o login na “Área do Candidato” e selecionar o projeto “CMSZ1901”. Depois, clicar em “Alteração da Ficha de Inscrição” e indicar se deseja permanecer inscrito no concurso ou se deseja a devolução do valor da taxa de inscrição.

No caso de solicitação de devolução do valor da taxa de inscrição, deve-se preencher com os dados de quem receberá o crédito (o candidato ou outra pessoa por ele definida), com o nome e CPF do titular da conta, código do banco, nome do banco, agência, conta, dígito e tipo de conta (corrente ou poupança). A Fundação Vunesp, no prazo de até 20 dias úteis, contados a partir do recebimento das informações pelo candidato, fará a análise das solicitações e, em caso de confirmação, realizará a devolução do valor correspondente à taxa de inscrição.

O candidato que solicitar a devolução e receber o ressarcimento do valor da taxa de inscrição estará automaticamente excluído do concurso. Mais informações podem ser obtidas diretamente com a Fundação Vunesp: (11) 3874-6300 (de segunda-feira a sábado, das 8 às 18 horas) ou pelo site www.vunesp.com.br.

O concurso

O concurso público 01/2019 da Câmara de Suzano foi aberto em dezembro de 2019 e havia 5.807 pessoas inscritas para os cargos. A prova objetiva seria realizada no dia 15 de março, mas foi suspensa devido à pandemia do novo coronavírus.