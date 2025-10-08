Câmara de Suzano tem audiência de prestação de contas sobre Planejamento Urbano

A Câmara de Suzano terá nesta quinta-feira (9), às 17 horas, uma audiência pública para prestação de contas da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação. O link para os internautas enviarem perguntas já está disponível no portal do Legislativo: audienciasonline.camarasuzano.sp.gov.br.

A reunião é convocada pela Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente da Casa de Leis, que é composta pelos vereadores Jaime Siunte (Avante – presidente); Marcio Alexandre de Souza (PL - relator), o Marcio Malt; e Marcel Pereira da Silva (PRD - membro), o Marcel da ONG.

Nas audiências, o público pode participar encaminhando perguntas online ou no Plenário, que fica na rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista.

Acompanhe online

A audiência também pode ser acompanhada ao vivo, de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).