Câmara de Suzano terá nesta quarta-feira audiência sobre a lei orçamentária de 2021

A Câmara de Suzano realiza nesta quarta-feira, 3, às 15 horas, uma audiência para discussão do projeto da Lei Orçamentária de 2021 (PLDO), de autoria do Executivo.

O documento está disponível para consulta no portal do Legislativo (www.camarasuzano.sp.gov.br). A proposta projeta receita e despesa da prefeitura no próximo ano em R$ 863.999.666,00.

Ainda hoje, a Casa de Leis realizará a 15ª sessão ordinária deste ano. Estão na pauta dois projetos. O primeiro altera o Regimento Interno do Legislativo e o segundo, de autoria do vereador Antonio Rafael Morgado (PDT), o professor Toninho Morgado, que que dispõe sobre a reserva aos negros de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e de empregos públicos, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo do município.

As sessões do Legislativo suzanense continuam sem acesso ao público para evitar aglomerações durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), conforme orientação do Ministério da Saúde.