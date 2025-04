Câmara de Suzano terá pontos de coleta para a Campanha do Agasalho

Para ajudar na arrecadação da Campanha do Agasalho deste ano, a Câmara de Suzano terá pontos de coleta nos gabinetes dos vereadores. A expectativa da administração municipal é arrecadar 150 mil peças. Na tarde de ontem (25), o lançamento da campanha foi realizado no Cineteatro Wilma Bentivegna, que ficou lotado.

Os vereadores Artur Takayama (PL), Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro; João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo; José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira; Benedito dos Santos Moraes (MDB), o Inhame; e Adilson de Lima Franco (União), o Adilson Horse, participaram da atividade, que também contou com a presença do prefeito Pedro Ishi (PL) e da primeira-dama, Déborah Raffoul Ishi. Ela será responsável pela condução da campanha, por meio do Fundo Social de Solidariedade.

Déborah e Pedro agradeceram o apoio do Legislativo às ações da Prefeitura. “Esta é uma das principais campanhas do ano, e agradeço muito o apoio”, disse a primeira-dama. “A Câmara tem sido fundamental para o crescimento de Suzano”, destacou o prefeito.

Durante o evento, Takayama demonstrou otimismo com a campanha. “Com esse batalhão de pessoas ajudando, não tem como dar errado. A campanha será um sucesso, e a Câmara vai colaborar, com pontos de coleta em cada gabinete”, afirmou o vereador.

Doações

A partir de agora, a administração municipal, com apoio do Tiro de Guerra, vai arrecadar cobertores e roupas em bom estado em cerca de cem pontos de coleta espalhados pela cidade. Todos os itens passarão por uma triagem antes de serem disponibilizados nos bazares solidários, que acontecerão em várias regiões do município.

O Fundo Social reforça a importância de doar peças masculinas, que costumam ser em menor número em relação às femininas. Neste ano, também será possível doar lenços e toucas de lã para a Rede Feminina de Combate ao Câncer.