Câmara de Suzano vota amanhã (18) inclusão do Dia da Mãe Atípica no calendário oficial do município

A Câmara de Suzano votará amanhã (18), na sessão ordinária que terá início às 18 horas, o projeto de lei que institui no calendário oficial de eventos do município o Dia da Mãe Atípica, a ser celebrado anualmente em 20 de março. A proposta é de autoria do vereador Givaldo Freitas dos Santos (PL), o Baiano da Saúde.

De acordo com o parlamentar, a inclusão da data no calendário oficial tem o objetivo de valorizar, acolher e dar visibilidade às mulheres que são mães e responsáveis por pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“As mães atípicas enfrentam desafios que vão além da maternidade convencional. São mulheres que lidam diariamente com barreiras estruturais, emocionais e sociais, assumindo múltiplas funções: cuidadoras, terapeutas, advogadas dos direitos dos seus filhos e, muitas vezes, são suas únicas vozes diante do sistema”, justifica Baiano da Saúde. “O Estado e a sociedade têm o dever de reconhecer publicamente essa trajetória de luta, entrega e amor incondicional”, declara.

A escolha pela data em março está relacionada ao mês de conscientização sobre o autismo, que tem o 2 de abril como Dia Mundial de Conscientização do Autismo. “A criação da data busca antecipar e fortalecer a mobilização social em torno do tema, ampliando o espaço para a escuta, valorização e empoderamento das mães e responsáveis por pessoas com deficiência ou transtornos do desenvolvimento”, completa o vereador.

Veto

Os vereadores também votarão amanhã o veto parcial do Executivo ao projeto de lei que institui, no âmbito do Município de Suzano, o Dia Municipal do Garçom e da Garçonete. A propositura foi apresentada pelo vereador João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo.

Participe

A sessão ordinária é aberta ao público, que poderá acompanhar os trabalhos no Plenário (rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista) ou pela internet, no canal do YouTube da Casa de Leis (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano), ou pela página do Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).