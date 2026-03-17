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Jornal Diário de Suzano - 17/03/2026
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Cidades

Câmara de Suzano vota amanhã (18) inclusão do Dia da Mãe Atípica no calendário oficial do município

Projeto de lei que institui no calendário oficial de eventos do município o Dia da Mãe Atípica, a ser celebrado anualmente em 20 de março

17 março 2026 - 15h11Por De Suzano
Câmara de Suzano vota amanhã (18) inclusão do Dia da Mãe Atípica no calendário oficial do municípioCâmara de Suzano vota amanhã (18) inclusão do Dia da Mãe Atípica no calendário oficial do município - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

A Câmara de Suzano votará amanhã (18), na sessão ordinária que terá início às 18 horas, o projeto de lei que institui no calendário oficial de eventos do município o Dia da Mãe Atípica, a ser celebrado anualmente em 20 de março. A proposta é de autoria do vereador Givaldo Freitas dos Santos (PL), o Baiano da Saúde.

 

De acordo com o parlamentar, a inclusão da data no calendário oficial tem o objetivo de valorizar, acolher e dar visibilidade às mulheres que são mães e responsáveis por pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

 

“As mães atípicas enfrentam desafios que vão além da maternidade convencional. São mulheres que lidam diariamente com barreiras estruturais, emocionais e sociais, assumindo múltiplas funções: cuidadoras, terapeutas, advogadas dos direitos dos seus filhos e, muitas vezes, são suas únicas vozes diante do sistema”, justifica Baiano da Saúde. “O Estado e a sociedade têm o dever de reconhecer publicamente essa trajetória de luta, entrega e amor incondicional”, declara.

 

A escolha pela data em março está relacionada ao mês de conscientização sobre o autismo, que tem o 2 de abril como Dia Mundial de Conscientização do Autismo. “A criação da data busca antecipar e fortalecer a mobilização social em torno do tema, ampliando o espaço para a escuta, valorização e empoderamento das mães e responsáveis por pessoas com deficiência ou transtornos do desenvolvimento”, completa o vereador.

 

Veto

Os vereadores também votarão amanhã o veto parcial do Executivo ao projeto de lei que institui, no âmbito do Município de Suzano, o Dia Municipal do Garçom e da Garçonete. A propositura foi apresentada pelo vereador João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo.

 

Participe

A sessão ordinária é aberta ao público, que poderá acompanhar os trabalhos no Plenário (rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista) ou pela internet, no canal do YouTube da Casa de Leis (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano), ou pela página do Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).

 

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