Câmara de Suzano vota dois vetos nesta quarta-feira

A Câmara de Suzano votará na sessão ordinária desta quarta-feira (12), às 18 horas, dois vetos parciais. O primeiro é um veto ao projeto de lei que dispõe sobre a campanha Maio Vermelho, de autoria do ex-vereador Antonio Rafael Morgado, o professor Toninho Morgado, voltada à conscientização sobre acidentes vasculares cerebrais em Suzano. A propositura, em seu artigo 2º, parágrafos 1º e 3º, prevê que o Executivo realize “palestras, seminários, treinamentos, campanhas educativas, eventos, inserções publicitárias, distribuição de material informativo e ações em mídias sociais” e que “as instituições de saúde serão incentivadas a promover a realização de exames preventivos para a população”. E, em seu artigo 3º, que o poder público, em parceria com organizações não governamentais, instituições de ensino e profissionais de saúde, seja “responsável pela promoção e apoio às atividades no mês de conscientização, bem como pelo incentivo à pesquisa científica e ao desenvolvimento de tecnologias relacionadas à prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares e AVC”.

Fraldários

O outro veto parcial diz respeito ao projeto de lei, também de autoria do vereador professor Toninho Morgado, que obriga a instalação de fraldários em ambientes públicos e privados de circulação, permanência ou concentração de grande número de pessoas.

Acompanhe

A sessão ordinária é aberta ao público, que pode acompanhar os trabalhos na sede do Legislativo suzanense (rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista), ou de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano), ou ainda pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano). A transmissão é feita ao vivo e fica disponível para consulta posterior.