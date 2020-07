Câmara de Suzano vota nesta quarta projeto nomeando rua em homenagem a jovem que faleceu afogado no rio Tietê

A Câmara de Suzano votará nesta quarta-feira (8) o projeto de lei, de autoria da administração municipal, que nomeia uma rua no bairro Miguel Badra, como “Aldo Lopes do Carmo”.

De acordo com as informações enviadas pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) à Casa de Leis, Aldo faleceu aos 16 anos afogado no rio Tietê, em 1991. “Ele sempre esteve envolvido em inúmeras ações comunitárias”, ressaltou o chefe do Poder Executivo.

Sessão

A sessão será realizada às 18 horas no Plenário do Palácio “Deputado José de Souza Candido”, que fica na rua dos Três Poderes, 65, no bairro Jardim Paulista.