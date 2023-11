Câmara de Suzano vota projeto de regulamentação da Lei de Acesso à Informação

O projeto de lei tem o objetivo de regulamentar os procedimentos a serem observados pelos órgãos e entidades municipais, bem como pelas entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos do município para a realização de atividades de interesse público, de forma a garantir o direito ao acesso à informação.

“Nesse contexto, tal iniciativa objetiva assegurar a regulamentação do acesso à informação, a transparência das atividades e das contas públicas, assim como o controle social da administração pública, das políticas públicas e dos serviços públicos desenvolvidos”, explica o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) na mensagem enviada aos vereadores.

Também está na pauta a discussão e votação do veto do Executivo ao projeto de lei complementar 002/2023, de autoria do vereador Denis Claudio da Silva (União Brasil), o filho do Pedrinho do Mercado. O projeto, que havia sido aprovado pela Casa de Leis, acrescenta um artigo à Lei Complementar nº 340/2019, que é a Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo.

De acordo com a justificativa enviada pela Prefeitura, o veto é pelo fato de o projeto “sofrer de vício de iniciativa”, por se tratar de matéria reservada “expressa e privativamente à iniciativa do chefe do Poder Executivo”.

O terceiro item da pauta é um projeto de lei, de autoria do vereador Denis, que altera um artigo da legislação que regulamenta as Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis). Na propositura, o parlamentar altera o artigo 12, para que o poder público municipal emita normas regulamentadoras complementares à lei após autorização legislativa. Atualmente, a legislação assegura que as normas regulamentadoras complementares à lei sejam feitas por meio de resoluções emitidas pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano e Rural (Comdur).

O último item previsto na pauta da sessão ordinária de amanhã é a discussão e votação da moção de repúdio à empresa EDP (EDP São Paulo), em razão do descaso com o serviço prestado. “É de extrema importância que medidas sejam tomadas para que haja um atendimento eficaz e de qualidade para a população que paga um alto custo pelos serviços da empresa”, justifica o vereador autor da propositura, Fábio Diniz (PTB).

A sessão é aberta ao público, que pode acompanhá-la na sede do Legislativo suzanense (rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista), ou de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube ou ainda pela página da Casa de Leis no Facebook. A transmissão é feita ao vivo e fica disponível para consulta.

