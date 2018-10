Câmara de Suzano vota projeto “Plantão Transparente” nas unidades de saúde

A Casa de Leis de Suzano vota nesta quarta-feira (17) o projeto de lei que quer criar o “Plantão Transparente” nas unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) administradas pelo município. A propositura obriga a afixação, em local visível para o público, da lista de médicos plantonistas e do responsável pelo plantão.

O projeto é de autoria dos vereadores Lisandro Frederico (PSD); Alceu Matias Cardoso (PRB), o pastor Alceu Cardoso; André Marcos de Abreu (DEM), o Pacola; Antonio Rafael Morgado (PDT), o professor Toninho Morgado; Carlos José da Silva (PSDB), o Carlão da Limpeza; Denis Claudio da Silva (DEM), o filho do Pedrinho do Mercado; Edirlei Junio Reis (PSD), o professor Edirlei; Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia; Jaime Siunte (PTB); José Izaqueu Rangel (PSDB), o Zaqueu Rangel; José Silva de Oliveira (MDB), o Zé Lagoa; Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho; Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maizena Dunga Vans; Max Eleno Benedito (PRP), o Max do Futebol; Neusa dos Santos Oliveira (PSD), a Neusa do Fadul; e Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van.

De acordo com a propositura, as unidades a adotarem o “Plantão Transparente” são hospitais, unidades de pronto-atendimento adulto e infantil, unidades básicas de saúde, unidades do Saúde da Família e ambulatórios.

“A proposta amplia a transparência do Sistema Único de Saúde junto aos seus usuários”, diz a justificativa do projeto. “A divulgação dos nomes dos médicos que estão atendendo nas unidades, bem como de seus horários e escalas de plantão, permitirão um maior controle por parte da sociedade sobre a adesão dos profissionais aos seus horários de trabalho.”

Moções

Os vereadores também votarão na sessão duas moções de aplauso de autoria do vereador Leandrinho, pela reeleição dos deputados André do Prado (estadual) e Márcio Alvino (federal), ambos do PR.