Câmara de Suzano vota três projetos na sessão desta quarta

Estão na pauta da sessão ordinária desta quarta-feira (10) da Câmara de Suzano três projetos. A atividade parlamentar é aberta ao público e pode ser acompanhada na sede do Legislativo suzanense (rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista) ou online, com transmissão pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCamaraDeSuzano) e pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano). A sessão começa às 18 horas.

O primeiro item da pauta é o projeto de lei nº 073/2025, de autoria do Executivo, que altera o Anexo de Metas e Prioridades para 2025 da lei nº 5.561/2024, modifica o Anexo V – Programas de Governo da Lei nº 5.317/2021 e dispõe sobre abertura de crédito adicional especial.

Na sequência, será votado o projeto de decreto legislativo nº 011/2025, de autoria do vereador Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena, que concede a honraria Medalha Suzano Brandão a Elias Martins Pereira, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município.

Também de autoria de Maizena, será votado o projeto de decreto legislativo nº 013/2025, que concede o Título de Cidadã Suzanense à coordenadora do Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido, Jéssica Carneiro.