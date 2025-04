Câmara entrega Medalha Suzano Brandão a Rodrigo Ashiuchi

A Câmara de Suzano fará nesta sexta-feira (11), às 18h30, sessão solene para a entrega da Medalha Suzano Brandão ao ex-prefeito de Suzano e atual secretário do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi. A homenagem é uma iniciativa do vereador Rogerio Castilho (PSB).

A Medalha Suzano Brandão é concedida pelo Legislativo suzanense a pessoas físicas ou entidades públicas e privadas que tenham prestado relevantes serviços ao município, contribuindo positivamente para o desenvolvimento econômico, cultural e social.

Rodrigo Ashiuchi formou-se engenheiro de Controle de Automação, tem MBA em Gestão Empresarial e é pós-graduação em Gestão Pública. Trabalhou no Departamento de Engenharia da Telefonica e foi diretor do Colégio Integrado Lumbini, de propriedade de sua família.

Atua na política de Suzano há mais de 20 anos. Venceu sua primeira eleição para prefeito em 2016, com 82.912 votos. Em 2020, foi reeleito no primeiro turno, com 110.001 votos, o que representou 82,3% dos votos válidos.

Ashiuchi também presidiu o Consórcio de Desenvolvimento do Alto Tietê (Condemat) por três mandatos (2018, 2019 e 2021). Em 2023, foi eleito vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Estado de São Paulo, que conta com a participação de 39 municípios.

“Até o fim do seu mandato, Ashiuchi se mostrou extremamente competente e orgulhoso do trabalho realizado. A evolução da nossa cidade está diretamente relacionada à sua capacidade como gestor”, avaliou Rogerio Castilho na justificativa do projeto que deu origem à homenagem.

A sessão solene é aberta ao público e é realizada no Plenário da Casa de Leis, que fica na rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista. Também é possível acompanhá-la ao vivo, de forma online, pelo canal da TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).