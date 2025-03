Câmara entrega nesta quarta Medalha Augustinha Molteni a Viviane Galvão

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Câmara de Suzano entrega nesta quarta-feira (28), em uma sessão solene que terá início às 18h30, a Medalha “Vereadora Augustinha Raphaela Maida Molteni” para Viviane Galvão de Oliveira. O projeto de decreto legislativo é de autoria da Mesa Diretiva, que atendeu à indicação do vereador Artur Takayama (PL).

A honraria foi instituída em 2019 pelo Legislativo, para ser concedida, sempre no mês de março, a uma mulher da cidade destacada por suas ações, trabalhos ou atividades desenvolvidas em prol da sociedade.

Ex-vice-prefeita de Suzano, Viviane Domschke Galvão de Oliveira veio com a família para Suzano ainda criança, em 1956. Professora desde 1965, formou-se em Pedagogia e em Estudos Sociais. Na década de 1970, além de dar aulas, coordenou o Centro Cívico da Escola Estadual Professor Raul Brasil.

Trabalhou na Delegacia de Ensino de Suzano e, em 1983, já tendo feito concurso público para diretora de escola, ingressou na Escola Estadual Zeikichi Fukuoka de Suzano, estabelecimento no qual se aposentou em 1996.

Vida pública

Casada com Estevam Galvão de Oliveira, que foi eleito prefeito de Suzano em 1976 pela primeira vez, Viviane iniciou um trabalho com viés na valorização social do indivíduo e na solidariedade comunitária. Com a criação do Serviço de Promoção Social de Suzano, em 1977, passou a dirigi-lo, oferecendo ações voltadas à complementação da educação formal; à introdução e acesso a atividades esportivas, culturais e de lazer de crianças, adolescentes e idosos; ao esclarecimento e providências quanto aos direitos de cidadania da população; ao engajamento da sociedade nos trabalhos comunitários; às atitudes solidárias de um voluntariado consciente; à elaboração e execução de projetos de inclusão social; ao exercício efetivo do compartilhamento dessas ações com as diversas secretarias; na redução de situações de vulnerabilidade social, elegendo prioritariamente pessoas e famílias em situação de risco social; ao entrelaçamento das atitudes e divisão das ferramentas de trabalho e responsabilidades com as instituições de caráter oficial e privado, tais como entidades filantrópicas e organizações não governamentais (ONGs) do município.

Foi presidente do Serviço de Promoção Social de 1977 a 1982, de 1989 a 1992 e de 1997 a 2004, já com o nome de Serviço de Promoção e Desenvolvimento Social (SPDS). Nesses anos criou programas como o Boa Visão, que examinava e tratava crianças de três a 10 anos, adultos e idosos a partir dos 60 anos, com doação de óculos e cirurgias.

Em 1978, Estevam e Viviane instalaram e desenvolveram a Guarda Mirim de Suzano, da qual é patronesse. A desvinculação da instituição da Prefeitura se deu em 2001, quando passou a ser uma associação civil.

Em 1989, o SPDS deu início ao Centro de Educação e Aprendizagem Profissionalizante (Ceap), que culminou, em 2001, com a completa reforma e a inauguração do prédio exclusivo da escola, o Centro de Educação e Aprendizagem Profissionalizante Jorge Romanos. O local contava com cursos de artesanato, beleza, corte e costura, eletricista instalador, informática, mecânica de autos, culinária, administração e secretariado, alguns em parceria com órgãos governamentais, atendendo a mais de 23 mil alunos na sede e nos bairros.

O Fundo Social de Solidariedade (Fuss) foi também presidido por Viviane de 1989 a 1992 e de 1997 a 2004.

Viviane candidatou-se a vice-prefeita e foi a primeira mulher a ocupar o cargo em Suzano, tendo como prefeito Paulo Fumio Tokuzumi, na gestão de 2013 a 2016.

Na gestão, presidiu o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais da Prefeitura de Suzano (Saspe). De 2013 a 2016, instalou no edifício Jorge Romanos um instituto de qualificação profissional, com oficinas e cursos variados; implantou um centro de música e atividades de lazer e esportivas para a terceira idade; produziu espetáculos teatrais, exposições artísticas e workshops de incentivo à cultura e diversidade social; reativou o Programa da Boa Visão em caráter anual; e culminou com a participação histórica Olimpíada Rio 2016, na passagem da Tocha Olímpica pela cidade de Suzano, evento que envolveu atletas consagrados, amadores e população num circuito pela área central de Suzano.

Além de ter sido a primeira mulher vice-prefeita, Viviane foi a primeira mulher a sentar na cadeira de prefeito de Suzano, assumindo o governo municipal em vários períodos por licença de seu titular.