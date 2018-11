Câmara entregará frota de veículos e vereadores terão de usar carro próprio

A Câmara de Suzano vai entregar sua frota de veículos à Prefeitura. Ao todo, serão disponibilizados à administração municipal 16 carros modelo Volkswagen Fox, já que da frota total, três são alugados - e o Legislativo rescindirá o contrato de locação - e dois permanecerão em uso. Os vereadores terão de utilizar o próprio carro particular.

A decisão da Mesa Diretiva foi anunciada nesta segunda-feira (5) aos demais vereadores.

Segundo explicação do presidente da Casa de Leis, Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho, esta ação será realizada para regularizar as contas do Legislativo junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).

Ele explicou que desde 2011 os presidentes da Câmara de Suzano vêm recebendo apontamentos em suas contas anuais por conta do uso da frota, entre outros assuntos.

O TCE argumentou que há "falta de controle da frota de veículos" e "excesso de veículos oficiais". "Não há tempo hábil para tentarmos outra medida. Vamos entregar os carros à prefeitura e resolver de vez esta questão", disse o presidente, ressaltando que qualquer outra medida poderia resultar em uma avaliação negativa no julgamento das suas contas, que acontecerá no ano que vem. "Não vou esperar minhas contas serem rejeitadas por estes apontamentos", ressaltou.

A Casa de Leis de Suzano ficará com apenas dois veículos que serão de uso exclusivo da administração da Câmara.