Câmara homenageia hoje 32 ‘Profissionais do Ano 2017’

A Câmara de Suzano entrega nesta sexta-feira (1), às 19 horas, o Título de Honra ao Mérito aos 32 homenageados como Profissionais do Ano 2017. A sessão solene será realizada no plenário do Palácio “Deputado José de Souza Candido”. O Título de Honra ao Mérito dos Profissionais do Ano foi instituído em Suzano há 24 anos, por meio da Resolução 007/1993 do Legislativo suzanense, para ser conferido às pessoas que tenham prestado relevantes serviços à cidade em seu ramo de atividade.

Os profissionais são indicados pelas entidades ou associações a que pertencem, por indicação ou eleição direta entre seus membros, sem interferência da Casa de Leis. Serão homenageadas pessoas que se destacaram nos mais diversos segmentos, como esportes, agricultura, indústria, comércio, segurança, setor público e profissionais liberais.

Confira os nomes de todos os homenageados: