Câmara homenageia Profissionais do Ano de 2025 em sessão nesta sexta

A Câmara de Suzano entrega nesta sexta-feira (5), a partir das 18 horas, o Título de Honra ao Mérito a 36 homenageados como Profissionais do Ano de 2025. A sessão solene será realizada no Plenário do Palácio “Deputado José de Souza Candido”.

O Título de Honra ao Mérito dos Profissionais do Ano foi instituído em Suzano por meio da Resolução 007/1993, para ser conferido a pessoas que tenham prestado relevantes serviços à cidade em seu ramo de atividade. Os nomes dos homenageados são definidos pelas entidades ou associações a que pertencem, por indicação ou eleição direta entre seus membros, sem interferência da Casa de Leis.

Acompanhe

A sessão solene é aberta ao público. A Câmara de Suzano fica na rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista.

Também é possível assistir ao evento de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano). A transmissão é ao vivo e fica disponível para consulta.

Serão homenageadas pessoas que se destacaram nos mais diversos segmentos, como educação, esportes, saúde, indústria e comércio.