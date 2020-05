Câmara Municipal de Suzano registra 1º caso de coronavírus entre servidores

A Câmara de Suzano registrou o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus entre os servidores.

A funcionária já está em licença médica por 14 dias. O presidente da Casa de Leis, Joaquim Rosa (PL) recebeu a notícia com muita consternação no final da tarde de ontem. “A servidora está bem e está em casa. Graças a Deus”, falou o vereador.

O local de trabalho desta funcionária já foi desinfectado na manhã dessa terça-feira e, na próxima quinta-feira (7), todo o prédio do Legislativo (área administrativa, gabinetes e Plenário) receberá a mesma higienização. A limpeza geral da Casa de Leis será realizada em parceria com o Executivo, já que a medida é uma ação para combater a pandemia do Covid-19.

“O Legislativo continua sem atendimento ao público justamente para apoiar o isolamento social que o governo estadual e municipal pediram. Temos que nos prevenir ao máximo”, argumentou o presidente. Nas redes sociais da Câmara, há várias postagens orientando sobre a importância do uso de mascaras de proteção facial; de como limpar a residência com os produtos de limpeza indicados pelo Ministério da Saúde; entre outros assuntos de utilidade pública.

Pauta

Hoje, às 18 horas, os vereadores realizarão a 11ª sessão ordinária deste ano. A pauta conta com apenas um item. Será votada a entrega da “Medalha Antonio Marques Figueira” para Israel Luiz de Oliveira Albuquerque. O autor do projeto é o vereador José Silva de Oliveira (PDT), o Zé Lagoa.