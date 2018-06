Câmara realiza sessão solene nesta segunda-feira para homenagear Imigração Japonesa

A Câmara de Suzano realizará nesta-segunda-feira (18), às 19 horas, sessão solene em homenagem aos 110 anos da imigração japonesa.

No evento, 21 integrantes da colônia japonesa serão homenageados.

Eles foram escolhidos pela Comissão Municipal de Celebração dos 110 anos da Imigração Japonesa.

A Casa de Leis suzanense fica na rua Três Poderes, 65, Jardim Paulista.

Serão homenageados na sessão Fumio Oura, Mitsuo Anraku, Shitiro Takeyoshi, Takatsugu Fujimura, Minoru Harada, Kazuhiro Mori, Paulo Hayashi, Naoyuki Gyotoku, Masachika Takaki, Yuji Yamagami, Alberto Kariya, Haruo Oura, Kazuo Nakada, Pedro Nakamura, Kazuhiro Ino, Luiz Higashi, Minoru Yoshida, Luiz Kagohara, Mikio Sawada, Akira Konishi e Katsuiti Iuahara.

Imigrante japonês

Alei municipal nº 4.339, de 2009, instituiu em Suzano o "Dia do imigrante japonês". O autor da legislação é o ex-vereador Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho. O texto da lei explica que a data será celebrada anualmente no dia 18 de junho e que consta no calendário oficial de eventos da cidade.

A data foi escolhida porque foi neste dia, em 1908, que o primeiro navio de imigrantes japoneses, o Kasato Maru, chegou ao Brasil, no porto de Santos.