Câmara de Suzano recebe projeto “Vereador por um Dia” nesta quarta

A Câmara de Suzano receberá nesta quarta (1º), às 9 horas, aspirantes da Guarda Mirim para a realização do projeto “Vereador por um Dia”. Além de serem empossados no plenário, os adolescentes que foram eleitos como prefeito, vice-prefeito e vereadores pela instituição entregarão aos parlamentares uma síntese das melhores propostas para o município, elaboradas durante o processo eleitoral realizado pela entidade.

A 61ª turma – 2º semestre elegeu para o cargo de prefeito, o aspirante Natan Alves de Almeida, do Partido Nacional Progressista Estudantil (PNPE). Como vice-prefeito, foi escolhido Gabriel do Nascimento Fonseca, do Partido Pró-Ativo Revolucionário (PPR). A chapa obteve 79 votos.

Como vereadores, foram eleitas Victoria Carolina Peixoto Cavalcante Macedo, do Partido Comunitário de Suzano (PCS), com 30 votos; Franciele Pereira Santana, do PPR, com 28 votos; Messias Lins Teste Junior, do Partido Contemporâneo Juvenil (PCJ), com 21 votos; e Jeniffer Cavichioli Fialho, do Partido Nação Revolucionária (PNR), com 13 votos.

Projeto

A Guarda Mirim realiza o Projeto “Voto Consciente” semestralmente, com o objetivo de apresentar aos jovens que participam do curso de Formação Básica a importância das eleições, da democracia e do voto como exercício da cidadania.

Durante o projeto, que tem duração de cerca de um mês, os adolescentes participam de um minicurso de iniciação política, ministrado por Humberto Dantas, por meio de parceria da entidade com a Fundação Konrad Adenauer Brasil. Eles também simulam todo o processo das eleições municipais, de forma com que reflitam sobre as propostas para trazer melhorias para Suzano.

Desta forma, os jovens montam partidos, constituem coligações, firmam e debatem propostas de governo, lançam candidatura, organizam campanhas eleitorais, criam o Código Eleitoral (que é constituído pela própria turma), votam e apuram os votos.