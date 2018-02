Câmara rejeita suspensão do mandato do vereador Denis Cláudio

A Câmara Municipal de Suzano rejeitou na noite desta quarta-feira (7) a suspensão do mandato eletivo do vereador Denis Cláudio da Silva (DEM), o Filho do Pedrinho do Mercado. O parlamentar é investigado por um suposto superfaturamento na compra de pó de café, na época em que ainda era presidente da Casa de Leis. Apesar da acusação, apenas três vereadores optaram pelo afastamento. Os demais parlamentares não comentaram a votação e se esquivaram da imprensa presente no plenário.

A pauta da primeira sessão ordinária da Câmara foi marcada pela participação popular. A Casa recebeu de 70 a 100 suzanenses que assistiram ao resumo de nove projetos, seis ofícios e 155 requerimentos antes de se iniciar a discussão da ordem do dia, que teve como principal assunto o afastamento cautelar de Denis. Após quase duas horas de espera, a leitura de 98 indicações foi suspensa para finalmente os vereadores votarem a situação do democrata.

A votação apresentou resultado favorável ao parlamentar, que foi livrado pela Câmara, exceto por três votos que não configuraram a unanimidade. Os vereadores Gerice Lione (PR), Lisandro Frederico (PSD) e Toninho Morgado (PDT) votaram contrário à permanência de Denis. Zé Pirueiro (PTB) e Max do Futebol (PRP) não compareceram à sessão, sendo que o primeiro está preso, acusado de envolvimento em irregularidades no transporte complementar de vans. Denis, se absteve do voto. A população que acompanhava a discussão se manifestou, sendo que um grupo de pessoas proferiu dizeres de revolta e se retirou.

A secretária Edilene de Barros foi uma dessas pessoas que se revoltaram. A suzanense apontou a falta de engajamento dos munícipes. "A gente tenta algo melhor, mas na hora de fazer o povo se recolhe. Este aqui é o momento. É revoltante esse tipo de coisa, mas infelizmente o povo merece esse absurdo. Tenho zero expectativa nesta cidade. A descrença é cada vez maior".

O corretor de imóveis Célio Gomes também ficou insatisfeito com a votação e acredita na conivência dos parlamentares. "Quem apoia é corrupto. O vereador não está errado sozinho, outros 14 foram coniventes com a situação e também devem ser investigados. A população tem que tomar consciência e saber cobrar".

Após a sessão, Gerice comentou o posicionamento. “Acredito que o Ministério Público poderia ter resolvido isso, mas como passou para a Câmara, meu voto foi sim. Há funcionários já afastados, o vereador não é melhor nem pior que ninguém para não estar afastado também". O vereador Denis Cláudio não falou com a imprensa.