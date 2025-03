Câmara vota projeto de lei sobre fabricação de pó de pneus para produção de asfalto ecológico

Está na pauta da sessão ordinária da Câmara de Suzano desta quarta-feira (19), às 18 horas, o projeto de lei que dispõe sobre a fabricação e utilização de pó de pneus inservíveis, provenientes da reciclagem, na produção de asfalto ecológico. O autor da proposta é o vereador Jaime Siunte (Avante).

A propositura busca a sustentabilidade, a melhoria da infraestrutura rodoviária e a redução do impacto ambiental do descarte de pneus, que após serem triturados, poderão ser utilizados na pavimentação de vias públicas de Suzano.

O projeto de lei considera como “asfalto ecológico” a mistura de asfalto modificado com pó de pneus reciclados, com o objetivo de aumentar a durabilidade do pavimento, reduzir o impacto ambiental e melhorar as condições de tráfego, incluindo a diminuição do ruído e aumento da segurança. Já o “pó de pneu reciclado” é a borracha de pneus triturada proveniente de processos de reciclagem ambientalmente adequados.

A propositura determina que todos os programas de asfaltamento e recapeamento de ruas, bem como de construção e recuperação de vias públicas, devem assegurar a utilização preferencial de massa asfáltica produzida com borracha de pneumáticos inservíveis provenientes de reciclagem. O mesmo ocorrerá em processos licitatórios de obras que envolvam a utilização de asfalto. Além disso, o Executivo poderá celebrar parcerias público-privadas para este fim.

O Plenário da Casa de Leis fica na rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista. A sessão ordinária também pode ser acompanhada de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou ainda pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano). A transmissão é feita ao vivo e fica disponível para consulta posterior.