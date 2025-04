Câmara vota projeto que recomenda instalação de pontos de hidratação em corridas de rua em Suzano

A Câmara de Suzano votará, nesta quarta-feira (30), na sessão ordinária, o projeto de lei que dispõe sobre a instalação de pontos de hidratação em corridas de rua realizadas no município. O autor da propositura é o vereador João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo.

O projeto recomenda a instalação de pontos de hidratação a cada 2,5 quilômetros de percurso, com o objetivo de garantir a saúde, a segurança e o bem-estar dos participantes. Os locais devem ser devidamente sinalizados, com acesso fácil e seguro aos participantes, podendo incluir copos, garrafas ou recipientes de água, preferencialmente com a opção de bebidas isotônicas, para a reposição de sais minerais durante o esforço físico.

De acordo com a propositura, os pontos de hidratação devem fornecer, no mínimo, 180ml de água mineral por participante da corrida. A organização da corrida será responsável por arcar com as despesas e custos relacionados à instalação e manutenção desses locais, incluindo a distribuição de água mineral.

O projeto também destaca que os pontos de hidratação devem ser posicionados de forma estratégica para não interferir no desempenho e na segurança dos corredores. A fiscalização do cumprimento das recomendações contidas na propositura será feita pelas autoridades responsáveis pela autorização das corridas de rua de Suzano. O descumprimento poderá acarretar em penalidades, que podem incluir a suspensão do evento, multas ou outras sanções previstas na legislação vigente.

“A implementação de pontos de hidratação em intervalos regulares não só favorece a performance dos atletas, mas também promove a segurança de todos os corredores, independentemente do nível de experiência ou resistência física”, afirmou João Sabugo na justificativa do projeto. “O objetivo da propositura é minimizar riscos e proporcionar uma experiência mais segura e agradável.”

Acompanhe

A sessão ordinária tem início às 18 horas. O Plenário da Casa de Leis fica na rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista. A sessão também pode ser acompanhada de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou ainda pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano). A transmissão é feita ao vivo e fica disponível para consulta posterior.