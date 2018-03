Câmara vota “Projeto Vizinhança Solidária” nesta quarta

A Câmara de Suzano votará na sessão ordinária desta quarta-feira (14), a partir das 18 horas o projeto de Lei que institui o Programa Municipal de Segurança Comunitária "Projeto Vizinhança Solidária", de autoria do presidente da Casa, vereador Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho.

A propositura tem o objetivo de integrar as instituições policiais com a comunidade, por meio da adoção de mecanismos de implementação, gestão e controle com a participação efetiva não só das instituições policiais, mas também da sociedade civil e do poder público. De acordo com o projeto, atuarão na implementação e coordenação do “Vizinhança Solidária” o Poder Executivo Municipal; as instituições policiais atuantes no município, como Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e Policia Militar Ambiental; e a sociedade civil, representada por associações de moradores, moradores, comerciantes, Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) e organizações não governamentais.

O projeto prevê a criação do “Conselho Gestor do Projeto Vizinhança Solidária”, que irá, entre outras coisas, criar uma rede de informações considerando as características peculiares das residências e estabelecimentos comerciais.

“Temos visto crescentes índices de roubos, furtos e outras ocorrências nos bairros da cidade. Ao mesmo tempo em que as instituições policiais se esforçam para atuar eficazmente de forma preventiva e ostensiva, elas também enfrentam limitações em algumas ações, como um baixo número de efetivo nas ruas, o que dificulta a atuação abrangendo integralmente todo o território do município”, explica Leandrinho. “O projeto vem para motivar a sociedade a colaborar com as instituições policiais e com o poder público no sentido da mudança de comportamento, buscando a conscientização de que a solidariedade entre as partes, em termos de segurança, pode vir a ser ferramenta facilitadora para reduzir os indicadores criminais e aumentar a sensação de segurança nas comunidades”, completa o vereador na justificativa da propositura.

Moções

Também estão na pauta da sessão ordinária de amanhã duas moções de aplauso e uma moção de apelo. De autoria do vereador Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van, a primeira moção a ser votada parabeniza o interventor da Santa Casa de Suzano, Rosvaldo Cid Cury, e a administradora hospitalar Pollyanna Maria Rodrigues de Souza, pelos trabalhos realizados “com extrema dedicação e profissionalismo”.

A segunda moção de aplauso é de autoria do vereador Max Eleno Benedito (PRP), o Max do Futebol, ao senhor Alvani Gomes da Silva, o Carioca, pelos 20 anos do futebol amador de Suzano.

A moção de apelo é do parlamentar Alceu Matias Cardoso (PRB), o pastor Alceu Cardoso, para que o prefeito de Itaquaquecetuba realize estudos no tráfego de veículos que acessam a alça de entrada ao Shopping Itaquá Garden.