Câmaras aguardam votação de projeto em SP para discutir redução

As câmaras municipais da região vivem em compasso de espera da aprovação do projeto da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), que prevê a redução de 30% do salário dos deputados estaduais e 20% do salário dos servidores comissionados, além de corte de 30% da verba de gabinete destinada a cada membro do legislativo.

A medida pode obrigar as câmaras do Alto Tietê a reduzir os salários dos vereadores, em uma espécie de efeito cascata. O pacote de medidas foi anunciado na última quarta-feira (23) como forma de ajudar no combate ao coronavírus no Estado. Segundo a Alesp, a votação da medida deve acorrer na próxima semana.

De acordo com o inciso VI do artigo 29 da Constituição Federal, o salário de um vereador depende do subsídio de um deputado estadual e do tamanho do município. Neste caso, se a redução do salário dos deputados for aprovada na próxima semana, o vencimento dos vereadores nas câmaras municipais também deverá passar pelo corte.

É o que explica o advogado e professor Arthur Rollo. De acordo com ele, mesmo havendo uma previsão constitucional que impede a redução de subsídios, o momento enfrentado pelo País não tem precedentes.

"Nós estamos vivendo um período de guerra contra o vírus, e por conta disso, também existem exceções condicionais. Então existe um consenso que se os trabalhadores da iniciativa privada terão os seus salários reduzidos, o mesmo tratamento precisa ser dado ao setor público", diz.

Entretanto Rollo reitera que a diminuição dos salários e proventos dos vereadores devem seguir uma série de protocolos para que esta economia seja convertida em ações na saúde e na prevenção da Covid-19.

"Não adianta ter esse efeito cascata se não houver uma lei municipal, nesse caso uma resolução, que reverta esse dinheiro para a prefeitura imediatamente", explica.

O DS entrou em contato com as câmaras da região. A Câmara Municipal de Suzano informou que aguarda o resultado da votação na Alesp para discutir sobre o assunto. Entretanto a Câmara ressalta que o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, já declarou que as contas do município estão equilibradas, o que também é resultado do trabalho entre a Prefeitura e a Câmara de vereadores da cidade.

A Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos disse que deve tratar desse assunto já nos próximos dias, mas que ainda não tem uma data exata. A Câmara explica que se trata de uma medida obrigatória, e que se caso a Alesp aprovar a redução nos subsídios de parlamentares, o mesmo deve acontecer com os vereadores do município.

Há uma proposta da mesa diretora da Câmara Municipal de Poá para que haja a redução entre 20 e 30% dos salários dos vereadores até o mês de dezembro.

A ideia é que o valor seja destinado à Secretaria Municipal de Saúde para o combate ao covid- 19. Este projeto, no entanto, ainda não foi discutido ou votado, o que deve ser feito nas próximas semanas.