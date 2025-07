Câmaras preparam retorno das sessões ordinárias no Alto Tietê

O recesso das sessões ordinárias nas Câmaras Municipais do Alto Tietê chega ao fim neste mês de agosto. Apesar da pausa, as atividades internas dos legislativos continuaram normalmente ao longo do período, incluindo o atendimento nos gabinetes dos vereadores.

Em Suzano, a última sessão do primeiro semestre aconteceu no dia 26 de junho. O recesso será encerrado na primeira quarta-feira de agosto (6), quando será realizada a primeira sessão deste novo semestre. A pauta desse encontro parlamentar será divulgada no dia anterior a data, 5 de agosto.

No município de Mogi das Cruzes são 15 dias de recesso, tendo seu início na primeira semana de julho e sua finalização na primeira semana de agosto. A Câmara ainda não definiu as pautas da sessão de retorno, mas o funcionamento interno seguiu normalmente durante o período.

Tanto Itaquaquecetuba quanto Ferraz de Vasconcelos retomam as sessões ordinárias na próxima terça-feira, 5 de agosto. As cidades iniciaram o recesso no dia primeiro de julho. Itaquá não tem as pautas dessa próxima sessão definidas, já Ferraz as tem, mas não divulgou os detalhes até o fechamento desta matéria.

Em Poá, o recesso também começou em 1º de julho, retornando ainda esse mês, no dia 31. A pauta ainda não foi definida, mas a expectativa é que seja anunciada nesta sexta-feira, 1º de agosto.