Câmera é instalada na Avenida Armando de Salles

A Prefeitura de Suzano instalou mais uma câmera de monitoramento para reforçar a segurança na cidade.

Desta vez, a Avenida Armando de Salles Oliveira foi contemplada.

No início da semana, o equipamento chegou a ser confundido com um radar, o que foi descartado pela Prefeitura.

Radar

Sobre os radares, Suzano possuí 14 sob sua responsabilidade, segundo a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana.

O objetivo é acabar com o excesso de velocidade nas vias com um número alto de acidentes

A pasta informa que são feitos estudos prévios antes da instalação dos equipamentos de fiscalização, com o objetivo de acabar com o excesso de velocidade em ruas com um alto número de acidentes, como a Armando Salles de Oliveira.

A via, inclusive, possui um radar, que está localizado "na altura do 1.544, sendo este com ampla visibilidade." informa a pasta.

A Secretaria afirma que "estão fixadas placas sinalizadoras nas imediações sobre a sua presença e limite de velocidade, uma vez que o sistema está instalado próximo a condomínio residencial".

Para conferir onde estão localizados os radares, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana recomenda acessar o site www.suzano.sp.gov.br e acessar a página da secretaria.